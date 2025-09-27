मनोरंजन

Amrapali Dubey Cycle Wali Didi : आम्रपाली दुबे की लेटेस्ट फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, फैंस हुए खुश

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की नई फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 27 और 28 सितंबर को बीफॉरयू भोजपुरी चैनल पर होगा।
Sep 27, 2025, 06:43 AM
नई दिल्ली: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया क्वीन हैं, जो अपनी फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया के जरिए भी फैंस का दिल जीत लेती हैं।

एक्ट्रेस की फिल्में टीवी और सोशल मीडिया पर रिलीज होती रहती हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' टीवी पर रिलीज होने के लिए तैयार है। आम्रपाली दुबे ने अपनी इंस्टास्टोरी अपडेट की है जिसमें एक्ट्रेस ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की जानकारी दी है।

फिल्म 27 सितंबर, शनिवार, को शाम 6 बजकर 30 मिनट पर और 28 सितंबर को सुबह 09 बजकर 45 मिनट पर बीफॉरयू भोजपुरी चैनल पर रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज की खबर से फैंस एक्साइटेड हो गए हैं।

फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का ट्रेलर एक हफ्ते पहले रिलीज किया गया था। ट्रेलर पर अब तक 3.3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एक्ट्रेस की फिल्म सामाजिक मुद्दे पर बनी है, जिसमें एक्ट्रेस अपने पति की बीमारी के बाद गांव में संविदा शिक्षिका बनती हैं। गांव से बाहर स्कूल होने की वजह से एक्ट्रेस साइकिल से स्कूल जाने का फैसला लेती है, लेकिन इस बात का विरोध गांव वाले करते हैं। हालांकि एक्ट्रेस गांव वालों का विरोध सहकर बच्चों को पढ़ाती हैं। हालांकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है, जिससे सबकी आंखें नम हो जाएंगी।

फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में आम्रपाली दुबे के अलावा, पल्लवी कोहली, संतोष श्रीवास्तव, शिवम तिवारी, पुष्पेन्द्र सिंह, स्वीटी सिंह और भूपेंन्द्र सिंह हैं। फिल्म को डायरेक्ट इश्तियाक शेख बंटी ने किया है जबकि फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी ने किया है।

आम्रपाली की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस 'रोजा', 'मातृ देवो भव:', 'सास-बहू और यमराज', 'टीवी वाली बीवी', और 'सीआईडी बहू' में दिखने वाली हैं। एक्ट्रेस फिल्मों के अलावा सॉन्ग पर भी फोकस कर रही हैं। उनका लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग 'बीड़ी' फैंस का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि गाने में एक्ट्रेस की निरहुआ के साथ नोकझोंक देखी गई है।

 

