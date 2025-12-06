Amitabh Bachchan KBC : 'केबीसी' में अमोल मजूमदार ने किया रमाकांत आचरेकर का जिक्र, बोले- उनके जैसा कोई नहीं

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का होस्टिंग शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) भारत का सबसे लोकप्रिय टीवी शो है। यह शो सिर्फ सवाल-जवाब और पुरस्कार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने दर्शकों के लिए प्रेरणादायक कहानियों और खास बातचीत का भी मंच बन चुका है। शो की लोकप्रियता इतनी है कि फिल्म और वेब शो के कलाकार भी अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार करने के लिए यहां आते हैं।

हाल ही में केबीसी ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खास एपिसोड पेश किया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने अपने जीवन और क्रिकेट करियर की कई यादें साझा कीं।

एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में अमोल मजूमदार ने बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट से जोड़ा और कैसे उनके जीवन के अनुशासन, शिक्षा और क्रिकेटिंग मूल्यों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने दिवंगत भारतीय क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का भी जिक्र किया, जिनका प्रभाव उनके जीवन में अमिट रहा। अमोल ने कहा कि उनके जैसा कोई नहीं होगा।

अमोल ने अपने क्रिकेट करियर के बारे में भी बात करते हुए कहा, "मैंने 2014 में क्रिकेट से संन्यास लिया। मैंने रणजी ट्रॉफी में कुल 20 साल तक खेला। 17 साल मुंबई के लिए और 4 साल मैंने अन्य राज्यों, जैसे असम और आंध्र प्रदेश, के लिए खेले। इनके अलावा, मैंने मुंबई टीम की कप्तानी भी की। अपने इस लंबे करियर के लिए मैंने अपने पिता को सबसे बड़ा प्रेरक माना। उन्होंने न सिर्फ मुझे क्रिकेट सिखाया, बल्कि जीवन में अनुशासन और सही दिशा भी दिखाई।"

अमोल ने अपने स्कूल के दिनों की यादें भी साझा की, जब वह सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के साथ खेलते थे। उन्होंने कहा, ''स्कूल के दिनों में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के साथ खेलना मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुंबई के कई खिलाड़ियों में अनुशासन और क्रिकेटिंग संस्कृति विकसित की। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।''

केबीसी में अमोल मजूमदार से पहले, वेब सीरीज 'फैमिली मैन' के कलाकार जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी भी अपनी सीरीज का प्रमोशन करने शो में आए थे। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत की और खूब मस्ती की।

--आईएएनएस