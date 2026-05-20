'मंगल भवन अमंगल हारी', अस्पताल में भर्ती की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन ने शेयर किया ब्लॉग

मुंबई: अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बीच, महानायक ने 'रामचरितमानस' की कुछ पंक्तियों के साथ एक छोटी कविता शेयर की है और सभी को अपना प्यार और शुभकामनाएं भेजी हैं।

19 मई को खबर आई थी कि पेट से जुड़ी परेशानी के कारण अमिताभ बच्चन को 16 मई को नानावटी अस्पताल के वीआईपी विंग में भर्ती कराया गया था। हालांकि, बाद में बताया गया कि उन्होंने सिर्फ रूटीन चेक-अप कराया था। जांच पूरी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वे घर लौट आए।

हालांकि, बुधवार रात 12:19 बजे अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग की शुरुआत इस डेटलाइन से की- “पील पिलवाड़ी, मुंबई, 19 मई 2026 / 20 मई।”

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने लिखा, “मंगल भवन अमंगल हारी।”

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक कविता लिखी — “जब चील शांत हो जाती है, तब तोते बोलना शुरू कर देते हैं। फिर लोग इधर-उधर की बातें करने लगते हैं और माहौल बनाने लगते हैं।”

उन्होंने कहा, "बाजरे दी रोटी खा दी, फू पडियों दा साग रे। मुंह में डालन लागे जैसे, बोलन लागे काग रे!!!!! एक रहे 'हिल' भैया की पढाई का दर्पण; और दूसर वेलिंग्टन की याद!!"

उन्होंने अपनी पोस्ट का अंत इन शब्दों के साथ किया- “प्यार, दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं।”

काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन आखिरी बार वेट्टैयन में नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन टी. जे. ज्ञानवेल ने किया था। फिल्म में रजनीकांत, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, ऋतिका सिंह, दुशारा विजयन, रोहिणी, राव रमेश, अभिरामी और रमेश थिलक भी अहम भूमिकाओं में थे।

वह फिलहाल फिल्ममेकर नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ से जुड़े हुए हैं। इस फिल्म में कमल हासन और प्रभास भी नजर आएंगे।

खबरों के मुताबिक, वह नितेश तिवारी की आने वाली बड़ी फिल्म “रामायण: पार्ट 1” में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। बताया जा रहा है कि यह कलाकार इस फिल्म में जटायु का किरदार निभाएंगे।

अमिताभ बच्चन को आखिरी बार छोटे पर्दे पर हाल ही में समाप्त हुए टीवी गेम शो “कौन बनेगा करोड़पति” में देखा गया था। यह शो “हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर?” फ्रेंचाइजी का आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है।

--आईएएनएस

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