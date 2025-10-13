मनोरंजन

Amitabh Bachchan Award : पत्नी जया और अभिषेक के साथ फिल्मफेयर पुरस्कार पाकर अमिताभ बच्चन हैं बेहद खुश, जताया आभार

अमिताभ, अभिषेक और जया बच्चन को 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में सम्मान, बच्चन परिवार ने रचा इतिहास।
Oct 13, 2025, 05:41 PM
मुंबई: 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में बच्चन परिवार के लिए अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन, तीनों को एक ही रात में सम्मानित किया गया।

अमिताभ बच्चन ने इसके लिए खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए बताया कि वह कितने खुश हैं। साथ ही उन्होंने जनता और फिल्मफेयर के प्रति आभार भी व्यक्त किया है।

इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "एक परिवार… एक ही इंडस्ट्री में एक ही परिवार के तीन सदस्य और एक ही दिन में तीन पुरस्कार। फिल्मफेयर के 70 साल पूरे होने पर जया को सम्मानित किया गया, अभिषेक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मुझे भी 70 साल के जश्न में सम्मानित किया गया। जया, अभिषेक और मैं, हमारा सौभाग्य और दर्शकों के प्रति पूर्ण आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।"

इस वीडियो में अमिताभ कहते हैं, "जया, अभिषेक और मैं, ये हमारा सौभाग्य है और दर्शकों के प्रति पूर्ण आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।"

बता दें कि अभिषेक बच्चन को फिल्म ‘आई वांट टू टॉक’ में उनके काम के लिए 'बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल' का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने यह सम्मान कार्तिक आर्यन के साथ साझा किया, जिन्हें उनकी फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ के लिए सम्मानित किया गया था।

अवॉर्ड लेते समय अभिषेक बच्चन थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि वह वर्षों से इस भाषण को देने का अभ्यास कर रहे थे और आज यह पूरा हो गया। अभिषेक बच्चन ने कहा, "इस साल फिल्म उद्योग में मेरे 25 साल पूरे हो रहे हैं और मुझे याद नहीं कि मैंने इस पुरस्कार के लिए कितनी बार भाषण देने की प्रैक्टिस की है। यह एक सपना रहा है और मैं बहुत भावुक और विनम्र हूं कि यह पूरा हो गया। अपने परिवार के सामने प्राप्त करना इसे और भी खास बना देता है।"

अभिषेक बच्चन ने यह अवॉर्ड अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को समर्पित करते हुए कहा, "ऐश्वर्या और आराध्या, मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। यह फिल्म एक पिता और बेटी के बारे में है, और मैं इसे अपने हीरो, अपने पिता और अपनी दूसरी हीरो, अपनी बेटी को समर्पित करना चाहता हूं।"

 

 

