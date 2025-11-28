अमिताभ बच्चन से मुलाकात पर ऋषभ साहनी का पोस्ट, 'उन्होंने मुझे ज्यादा मेहनत करने का हौसला दिया'

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात को लेकर अभिनेता ऋषभ साहनी इन दिनों चर्चा में हैं। फिल्म इंडस्ट्री में नया सफर शुरू करने वाले ऋषभ के लिए यह मुलाकात किसी सपने से कम नहीं है। वह पहले भी कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह अमिताभ बच्चन को अपना सबसे बड़ा आइकन मानते हैं।

ऐसे में जब असल जिंदगी में उन्हें अपने पसंदीदा सितारे से मिलने का मौका मिला, तो यह उनके लिए एक बेहद भावुक और यादगार क्षण बन गया।

ऋषभ ने इस अनुभव को सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि जीवनभर याद रहने वाली उपलब्धि बताया।

ऋषभ साहनी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए बताया कि अमिताभ बच्चन से मुलाकात उनके जीवन के सबसे अनोखे अनुभवों में से एक थी।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''अमिताभ की उपस्थिति, उनका ऊर्जा से भरा अंदाज और काम के प्रति उनका जुनून देखना अपने आप में बहुत प्रेरणादायक था। उनसे सामने मिलकर बात करना ऐसा था, जैसे किसी खास जादुई पल का हिस्सा बन जाना हो। इस बातचीत ने मुझे और मेहनत करने का हौसला दिया।''

इस पोस्ट में ऋषभ ने अपने बचपन का एक रोचक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने पोस्ट में कहा, ''मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करता हूं और फिल्म 'शोले' को मैंने 150 बार से ज्यादा देखा है। मेरे घर में यह फिल्म इतनी बार चलती है कि डायलॉग तक हमें याद हो गए हैं। मैं यह बात हमेशा से बिग बी को बताना चाहता था, ऐसे में जब मैंने आखिरकार उनके सामने खड़े होकर यह बात बताई, तो ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक पूरी हो गई। यह वास्तव में मेरे 'बकेट लिस्ट' का खास पल था।''

तस्वीरों में ऋषभ साहनी, अमिताभ बच्चन के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। उनके इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इस खास मुलाकात पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऋषभ ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि यह दिन, यह पल और अमिताभ के साथ हुई बातचीत वह जिंदगी भर याद रखेंगे।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम