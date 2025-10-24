मनोरंजन

अमिताभ बच्चन ने जयपुर पिंक पैंथर्स टीम की स्पोर्ट्समैनशिप को किया सलाम, दिवंगत मैनेजर को दिया सम्मान

Oct 24, 2025, 05:53 AM

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सलाम किया है और टीम के युवा सहायक प्रबंधक, वेदांत देवाडिगा को भी श्रद्धांजलि दी है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर टीम का हौसला बढ़ाते हुए पोस्ट किया है।

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर जयपुर पिंक पैंथर्स (जेपीपी) टीम को लेकर पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने टीम की स्पोर्ट्समैनशिप को सलाम किया है। खिलाड़ियों ने माथे पर वेदांत के नाम का बैंड पहना है और मैदान में खेल रहे हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "टीम जेपीपी, हमने अपने सहायक मैनेजर को अचानक दुखद निधन में खो दिया। हमने टीम को विकल्प दिया था कि वे न खेलें और दिवंगत के सम्मान में वॉकओवर दें, लेकिन टीम ने उनके सम्मान में खेला। उनकी याद में उनके नाम का हेडबैंड पहना। इंसान मरते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं।"

गुरुवार को पटना पाइरेट्स के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स का मैच हुआ था और पटना पाइरेट्स ने जेपीपी को हरा दिया, लेकिन टीम ने पूरी मेहनत की और ये मैच सहायक मैनेजर वेदांत देवाडिगा को समर्पित कर दिया।

बता दें कि 21 अक्टूबर यानी दीपावली वाले दिन जेपीपी टीम के वेदांत का निधन हो गया था। बताया गया कि वेदांत का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। टीम ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए निधन की जानकारी दी थी। टीम ने लिखा था, "जयपुर पिंक पैंथर्स परिवार हमारे सहायक प्रबंधक, वेदांत देवाडिगा के असामयिक निधन से अत्यंत दुखी है। वह हमारे परिवार के प्रिय सदस्य थे, उनके जुनून और समर्पण की हमें बहुत याद आएगी।"

वहीं, दीपावली के समय ही दूसरी कबड्डी टीम यू मुंबा ने भी अपने युवा खिलाड़ी को खो दिया था। हालांकि उनके निधन का कारण सामने नहीं आया था।

मैच की बात करें तो शनिवार को त्यागराज स्टेडियम कॉम्पलेक्स में जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच रात में आठ बजे मैच होने वाला है। अभी तक पहले नंबर पर पटना पाइरेट्स चल रही है और दूसरे नंबर पर अभिषेक बच्चन की टीम जेपीपी है, जबकि तीसरे नंबर पर यू मुंबा ने कब्जा कर रखा है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

