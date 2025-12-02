मनोरंजन

अमिताभ बच्चन के होस्टिंग शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, स्टाइलिश लुक से फैंस का जीता दिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 02, 2025, 03:33 AM

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म की टीम पूरे जोश के साथ शहरों में जा-जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। इस कड़ी में सोमवार को कार्तिक और अनन्या अमिताभ बच्चन के होस्टिंग क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के सेट पर पहुंचे।

इस मौके पर अनन्या रेड साड़ी में नजर आईं, जबकि कार्तिक अपने सूट-बूट लुक में बेहद स्टाइलिश नजर आ रहे थे। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया।

केबीसी सिर्फ ज्ञान का शो नहीं, बल्कि यह बॉलीवुड और वेब सीरीज के प्रमोशन का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इससे पहले 'फैमिली मैन' के कलाकार जयदीप अहलावत, मनोज बाजपेयी, और शारिब हाशमी भी अपने शो का प्रमोशन करने के लिए इस मंच पर आए थे।

फिल्म का टाइटल ट्रैक 'तू मेरी मैं तेरा' हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने की शूटिंग को लेकर कार्तिक ने बताया कि सेट पर ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी नहीं थी।

उन्होंने कहा, ''गाने में दमदार म्यूजिक विशाल और शेखर का है। उनके शानदार काम ने गाने में जान डाल दी है। वहीं, कोरियोग्राफर रेमो ने डांस के जरिए सेट पर जादू बिखेरा है। मेरा वादा है कि दर्शक इस गाने पर अपने कदम रोक नहीं पाएंगे।''

अनन्या ने भी गाने के बारे में अपनी उत्सुकता साझा की। उन्होंने कहा, ''यह ट्रैक फिल्म के हलचल और मुख्य किरदारों रुमी और रे के बीच की केमिस्ट्री को बखूबी दिखाता है। शूटिंग के दौरान हमें बहुत मजा आया। मेरा मानना है कि यह सीजन का सबसे बड़ा और धमाकेदार पार्टी सॉन्ग है।''

इससे पहले कार्तिक और अनन्या साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'पति पत्नी और वो' में साथ नजर आ चुके हैं। अब 6 साल बाद ये जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद है।

फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन समीर विध्वंस ने किया है।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' से होगा, यह फिल्म भी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...