अमर उपाध्याय पर टीआरपी का दबाव नहीं, बताया- 'हर सीन में देता हूं सौ प्रतिशत’

Aug 10, 2025, 04:51 PM

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। इस शो में मिहिर विरानी का किरदार निभाने वाले अभिनेता अमर उपाध्याय सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि शो की खासियत पुरानी यादों और आज के दर्शकों की पसंद का सही मिश्रण है।

अमर ने कहा, “यह शो पुरानी भावनाओं को आज की कहानी से जोड़ता है। ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ लोगों के दिलों में बसा है। नए सीजन में हमने वही भावनात्मक रिश्ता बनाए रखा है, लेकिन इसे आज की पीढ़ी के हिसाब से ढाला है।”

मिहिर के किरदार को दोबारा निभाने के बारे में अमर ने बताया कि इस बार मिहिर पहले से ज्यादा जमीन से जुड़ा और भावुक है। पहले वह एक सौम्य और परंपराओं में बंधा इंसान था। लेकिन, अब उसमें संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई है।

एक खास सीन का जिक्र करते हुए, जिसमें मिहिर तुलसी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ते हैं, अमर ने कहा, “यह सीन पहले से तय था, लेकिन मैंने उस पल में अपनी पूरी भावनाएं उड़ेल दीं। यही वजह है कि दर्शकों को यह सीन इतना पसंद आया।”

दर्शक मिहिर को ‘ग्रीन फ्लैग’ मतलब सच्चा और आदर्श पुरुष कहते हैं। इस पर अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, “अगर लोग मुझे और मिहिर को इस तरह देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ सही कर रहा हूं। टीवी और असल जिंदगी में मुझे ऐसे और ‘ग्रीन फ्लैग’ किरदार चाहिए।”

टीआरपी के दबाव के बारे में पूछे जाने पर अमर ने बताया कि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं।

उन्होंने बताया, “मैं हर सीन में 100 प्रतिशत देता हूं। फिर, घर जाकर परिवार के साथ समय बिताता हूं। बाकी दर्शकों के हाथ में है।”

अमर ने दर्शकों के प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, “दर्शकों ने मिहिर और तुलसी को फिर से अपने घरों में जगह दी, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम ऐसी कहानियां और पल लाते रहेंगे, जो आपके दिलों में लंबे समय तक रहें।”

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की नई शुरुआत दर्शकों के लिए पुरानी यादों को ताजा करने के साथ-साथ नई कहानियों का तोहफा लेकर आई है।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम

