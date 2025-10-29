मनोरंजन

Amar Kaushik Thama : अमर कौशिक ने 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' के बॉक्स-ऑफिस क्लैश पर तोड़ी चुप्पी

‘थामा’ को लेकर बोले अमर कौशिक, हर अच्छी फिल्म इंडस्ट्री की जीत होती है
Oct 29, 2025, 08:38 AM
मुंबई: दीपावली के मौके पर 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' दोनों फिल्में रिलीज हुई थीं। इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर काफी बातें हुईं। अब फिल्म निर्माता अमर कौशिक ने 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' के बीच हुए इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर चुप्पी तोड़ी है।

'थामा' के निर्माता अमर कौशिक ने फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्मों के साथ रिलीज होने और इनके बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को लेकर आईएएनएस से बात की। उन्होंने इसे इंडस्ट्री का हिस्सा बताया।

आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में निर्देशक ने बताया कि जब अच्छी फिल्मों को सराहना मिलती है, तो यह अंततः इंडस्ट्री में सभी की जीत होती है।

अमर कौशिक ने कहा, "मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। जब अच्छी फिल्मों को सराहना मिलती है, तो यह सभी की जीत होती है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक बड़े परिवार की तरह हम सभी एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हम सभी एक-दूसरे की सफलता की कामना करते हैं। नकारात्मकता केवल नुकसान पहुंचाती है, जबकि आपसी सम्मान और प्रशंसा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हर अच्छा अभिनेता और फिल्म निर्माता इंडस्ट्री में कुछ न कुछ नया जोड़ता है।"

'थामा' को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "जैसी हमें उम्मीद थी, फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया शानदार रही। दर्शक हमारे यूनिवर्स के अगले अध्याय को देखने और यह समझने के लिए उत्सुक थे कि यह कैसे विकसित हो रहा है। पहले कई दर्शकों को लगता था कि फिल्म निर्माता ‘कंबाइंड यूनिवर्स’ की अवधारणा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहानियां आपस में अच्छी तरह से जुड़ नहीं पा रही हैं। हमने उस प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया।”

उन्होंने आगे कहा, "हमने सुनिश्चित किया कि किरदार और कहानी स्वाभाविक रूप से विकसित होते रहें। अब जब दर्शक इसे सराह रहे हैं, तो मैं सचमुच बहुत खुश हूं। मुझे अनगिनत कॉल आ रहे हैं, और लोग इसे बड़े उत्साह से देख रहे हैं, यह एक बहुत ही संतोषजनक अहसास है।"

अमर कौशिक ने बताया कि थामा बनाने का आईडिया उन्हें 2019 में आया जब सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा एक कहानी पर काम कर रहे थे। इसके बाद जब वह 'भेड़िया' फिल्म बना रहे थे, उनको अहसास हुआ कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे हीरो हों। 'थामा' उसमें फिट बैठती थी।

'थामा' को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सितारे हैं। दूसरी ओर, मिलाप जावेरी की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए।

--आईएएनएस

 

 

