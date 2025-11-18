'अमाल मलिक के साथ 'टॉम एंड जेरी' जैसा रिश्ता', 'बिग बॉस 19' से बाहर आकर बोले मृदुल तिवारी

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। 'बिग बॉस 19' का घर हर साल की तरह इस बार भी दर्शकों के लिए ड्रामा और मजेदार मोड़ लेकर आया। इस साल कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती, झगड़ा, नॉमिनेशन और रणनीतियों ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। घर के अंदर रिश्ते और दोस्ती की कहानी अक्सर बाहर भी चर्चा का विषय बनी। इस बार मृदुल तिवारी और अमाल मलिक के बीच का रिश्ता दर्शकों की नजर में खास बना।

मृदुल ने आईएएनएस से बातचीत में अपने और अमाल के रिश्ते के बारे में खुलकर बातें की। मृदुल ने कहा कि उनका और अमाल का रिश्ता 'टॉम एंड जेरी' जैसा था।

आईएएनएस ने जब उनसे पूछा कि दर्शक अमाल को गलत क्यों कह रहे हैं तो मृदुल ने जवाब देते हुए कहा, ''अमाल कभी अपने फैसलों पर अटल नहीं रहता है। पलभर में कुछ और है और दूसरे ही पल कुछ और। ये शो के दौरान मैंने भी महसूस किया है।''

मृदुल ने बताया कि अमाल ने खुद माना कि वह गलती कर जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक टास्क के दौरान अमाल ने गौरव खन्ना के साथ ऐसा किया और यह तीन बार हुआ।

मृदुल ने कहा, ''शुरुआत में हम दोनों भाई-भाई जैसे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब नॉमिनेशन का समय आता। अमाल अचानक किसी भी कारण से मुझे नॉमिनेट कर देता, जो मेरे लिए और घरवालों के लिए सरप्राइज होता था। इसके तुरंत बाद वह फिर दोस्ती कर लेता था। उसके इस दोगले व्यवहार से कभी-कभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था।''

मृदुल ने कहा, ''मेरी आदत हर किसी को आसानी से माफ करने की है। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है और माफी मांगता है तो मैं इसे दिल पर नहीं लेता और माफ कर देता हूं, लेकिन अगर वही गलती बार-बार होती है और बार-बार माफी मांगी जाती है तो यह सही नहीं है। ऐसी गलती जानबूझकर की जाती है और किसी को भी बार-बार माफी सुनकर थकान महसूस होती है।''

मृदुल के 'बिग बॉस' सफर की बात करें तो वह हाल ही में घर से बाहर हुए। एक टास्क के तहत घर में आई ऑडियंस ने वोटिंग की और मृदुल को सबसे कम वोट मिले। इसके बाद उन्हें 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर कर दिया गया।

--आईएएनएस

पीके/वीसी