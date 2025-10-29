अमाल मलिक की मौसी रोशन गैरी ने ट्रोलर्स को दिया जवाब, 'असल जिंदगी में भी वैसे ही है'

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। संगीत की दुनिया में अपने गानों के लिए पहचाने जाने वाले गायक अमाल मलिक इस समय रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपने दमदार गेम से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ फेक बताकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

इन ट्रोलर्स को चुप कराने के लिए उनके परिवार की ओर से बयान आया, जिसमें कहा गया कि अमाल बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुसार ही खेल रहे हैं।

अमाल मलिक की मौसी रोशन गैरी ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में शो के सफर और व्यक्तित्व के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ''अमाल शो में बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसा वह अपनी असल जिंदगी में हैं। वह ईमानदार और भावुक हैं।''

इंटरव्यू में जब आईएएनएस ने रोशन गैरी से पूछा कि क्या अमाल रणनीति के तहत खेल रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अमाल कोई गेम प्लान नहीं बना रहे हैं और जो लोग उन्हें देखते हैं, वही उनका असली व्यक्तित्व है।

रोशन ने आगे कहा, ''बिग बॉस सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको खुद और दूसरों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अमाल इस अनुभव से सीख रहे हैं और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व और उनका व्यवहार यही दिखाता है कि वह खेल को गंभीरता से ले रहे हैं और पूरी ईमानदारी से इसका हिस्सा बने हुए हैं।''

शो के शुरुआती दिनों में कई दर्शकों ने अमाल को अक्सर सोते हुए देखा और इंटरनेट पर उन्हें आलसी का टैग भी दिया गया। इस पर रोशन ने कहा, ''वह आलसी बिल्कुल नहीं हैं। यह सिर्फ उनकी आदत थी। बिग बॉस में आने से पहले अमाल रातभर काम करते थे और देर से उठते थे। यह उनकी दिनचर्या थी और उन्होंने खुद भी वीकेंड एपिसोड में इसका जिक्र किया था।''

उन्होंने आगे कहा कि शुरुआत में यह नई दिनचर्या अमाल को थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, उन्होंने खेल में पूरी मेहनत और ध्यान के साथ हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वह शांत और सुलझा हुआ इंसान है। वह किसी भी तरह की नकल या दिखावे में विश्वास नहीं रखते और हर परिस्थिति में अपने असली स्वभाव को बनाए रखते हैं।''

जब उनसे पूछा गया कि क्या शो में अमाल का कोई नया पक्ष सामने आया है, तो रोशन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अमाल हमेशा से ही ईमानदार, भावुक और जमीन से जुड़े हुए रहे हैं। जो लोग उन्हें अब देख रहे हैं, वह उनका असल जिंदगी में स्वभाव है। उनके व्यक्तित्व की यही सादगी और ईमानदारी उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाती है।

