अलीशा पंवार ने बताई सच्चे प्यार की परिभाषा, कहा- शुरुआत भरोसे से होती है

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अलीशा पंवार जल्द ही वेब सीरीज 'विन्नी की किताब' में नजर आएंगी। यह सीरीज हंगामा ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। सीरीज में अभिनेत्री विन्नी की भूमिका में नजर आएंगी।

हाल ही में अलीशा पंवार ने आईएएनएस से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने किरदार और कहानी को लेकर विचार व्यक्त किए।

जब अलीशा से आईएएनएस ने पूछा, "इस सीरीज को आपने हां क्यों कहा?" उन्होंने कहा, "मुझे इसकी कहानी अच्छी लगी थी। यह सीरीज एक आम औरत की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाती है कि किस तरह से वह मुश्किलों में टूटती है, फिर संभलती है, और दोबारा मजबूती से खड़ी हो जाती है।"

अलीशा ने आगे कहा, "हर लड़की खुद को विन्नी में कहीं-न-कहीं जरूर देखेगी। हमारा समाज हमेशा से ही औरतों को कैद करके रखने की कोशिश करता है कि 'लोग क्या कहेंगे,' 'कोई गलत समझ लेगा, जबकि गलती उसकी होती ही नहीं। इस सीरीज में यह मजबूत संदेश है कि औरत चाहे किसी भी उम्र की हो, शादीशुदा हो या फिर सिंगल, वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और खुश रह सकती है।

आईएएनएस ने अभिनेत्री से पूछा, "क्या आपको कभी असल जिंदगी में धोखा मिला है?" इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, "सच कहूं, तो मुझे कभी भी धोखा नहीं मिला है। मैं दोस्त बहुत सोच-समझकर बनाती हूं। मेरे दोस्त बहुत कम हैं, सिर्फ हम दो-तीन लोग। अगर कभी कोई गलत करे, तो सीधा मुंह पर मारो और आगे बढ़ जाओ।"

अभिनेत्री ने आगे प्यार की परिभाषा बताते हुए कहा, "मेरे लिए प्यार की शुरुआत भरोसे से होती है कि अगर मैं किसी से साथ हूं, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकूं और वही सच्चा प्यार ही होता है।"

अभिनेत्री ने कहा, "जब आप विन्नी की किताब देखेंगे तो विन्नी की हर खुशी और उसके दर्द को महसूस करेंगे। हमने भी इस पर पूरे लगन और मेहनत से काम किया है। उम्मीद है कि सीरीज सभी को पसंद आएगी।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम