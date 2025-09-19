मनोरंजन

अल्पना बुच के 50वें जन्मदिन पर रुपाली गांगुली ने किया दिल छू लेने वाला पोस्ट

Sep 19, 2025, 11:51 AM
मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी सीरियल 'अनुपमा' फेम अभिनेत्री अल्पनी बुच शुक्रवार को अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनकी को-स्टार और शो की मुख्य नायिका रुपाली गांगुली ने खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग वॉइस ओवर पर लिप-सिंक करती नजर आ रही हैं।

रुपाली ने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, तुम थोड़ी अजीब हो और तुम्हें हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। तुम्हारे बिना मैं क्या करती? तुमसे बहुत प्यार करती हूं!"

वीडियो में दोनों अपने किरदार में नजर आ रही हैं। रुपाली ने जहां लाल रंग की, वहीं अल्पना ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है।

अल्पना बुच मूल रूप से गुजरात के द्वारका की रहने वाली हैं और एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हिंदी टीवी सीरियल्स में आने से पहले अल्पना ने गुजराती नाटक में छोटा सा किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी।

हालांकि हिंदी टीवी सीरियल में उनकी रुचि इतनी थी कि वह इस इंडस्ट्री की ओर भी खिंची चली आईं। 2014 में अल्पना ने टीवी सीरियल 'सरस्वतीचंद्र' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा वह टीवी सीरियल 'पापड़ पोल शहाबुद्दीन राठौड़ की रंगीन दुनिया' में नजर आ चुकी हैं।

अल्‍पना ने टीवी सीरियल 'उड़ान और बालवीर' में भी काम किया है। अल्पना इन दिनों पॉपुलर टीवी सीरियल 'अनुपमा' में लीड रोल अनुपमा की सास 'लीला' का किरदार निभा रही हैं।

शुरुआत में तो लीला को अनुपमा एक फूटी आंख नहीं पसंद आती थी, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनुपमा और लीला में एक अलग बॉन्ड दिखाया जाता है। कुछ किरदारों ने शो को अलविदा कहा, तभी से अल्पना भी नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट के साथ कुछ लोगों की वापसी हुई है।

