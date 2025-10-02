मनोरंजन

Allu Sirish Engagement : अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश करेंगे सगाई, दादा की जयंती पर शेयर की खुशखबरी

अल्लू सिरीश 31 अक्टूबर को नयनिका से सगाई करेंगे
Oct 02, 2025, 06:42 AM
हैदराबाद: दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन के छोटे भाई और टॉलीवुड एक्टर अल्लू सिरीश जल्द ही सगाई करने वाले हैं। वह अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड नयनिका के साथ 31 अक्टूबर को सगाई करने जा रहे हैं। 

यह खुशखबरी उन्होंने अपने दादा लेजेंडरी कॉमेडियन अल्लू रामलिंगय्या की जयंती (1 अक्टूबर) पर फैंस के साथ साझा की। अल्लू सिरीश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक फोटो शेयर की, जिसमें वह पेरिस के एफिल टावर के नीचे नयनिका का हाथ थामे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज मेरे दादाजी अल्लू रामलिंगय्या गारु की जयंती पर मुझे अपनी जिंदगी का यह खास मोमेंट शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मैं नयनिका के साथ जल्द सगाई करूंगा।"

उन्होंने आगे लिखा, “मेरी दादी, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, हमेशा से मेरी शादी होते हुए देखना चाहती थीं। हालांकि वह हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रही हैं। हम साथ मिलकर यह सफर शुरू कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हमारे परिवारों ने हमारे प्यार को इतनी खुशी से अपनाया है।”

फिलहाल अल्लू सिरीश के रिलेशनशिप के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इसे अब तक सबसे छुपाया गया था, यहां तक कि फोटो में भी उनकी तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन, कहा जा रहा है कि नयनिका एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं। कुछ लोग नयनिका के रेड्डी परिवार से होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।

इससे पहले एक पोस्ट में अल्लू सिरीश ने 30 अगस्त को अपनी दादी को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी थी।

 

