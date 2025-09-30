Tollywood Couple : अल्लू अर्जुन ने स्नेहा रेड्डी को बर्थडे पर दी 'क्यूट' अंदाज में बधाई, शेयर की रोमांटिक वेकेशन तस्वीरें

मनोरंजन

Sep 30, 2025, 04:37 AM
हैदराबाद: दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन ने सोमवार को अपनी पत्नी के लिए खास संदेश इंस्टाग्राम पर साझा किया। सोमवार को उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी का जन्मदिन था, इस मौके पर अभिनेता ने उन्हें बधाई देते हुए ‘क्यूटी’ कहा है।

अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी टॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। सोमवार को अल्लू अर्जुन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक काले दिल वाले इमोजी के साथ "हैप्पी बर्थडे क्यूटी" लिखा।

इस पोस्ट के साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसमें यह कपल काले रंग के मैचिंग कपड़े पहने विदेश में कहीं घूमते दिख रहे हैं। अल्लू अर्जुन की इस पोस्ट को स्नेहा रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरीज सेक्शन में फिर से शेयर किया है।

बता दें कि अल्लू अर्जुन पहली बार स्नेहा रेड्डी से अमेरिका में एक दोस्त की शादी में मिले थे और पहली नजर में ही अल्लू अर्जुन को उनसे प्यार हो गया था। अपने परिवारों के विरोध के बावजूद इस जोड़े ने 26 नवंबर 2010 को सगाई की। इसके कुछ समय बाद 6 मार्च 2011 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। टॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक अल्लू और स्नेहा के दो बच्चे हैं—एक बेटा, अयान, और एक बेटी, अरहा।

इससे पहले एक पोस्ट में अल्लू अर्जुन ने एटली को जन्मदिन की बधाई दी थी। टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी और एटली की एक यादगार फोटो शेयर करते हुए लिखा, "मेरे प्यारे निर्देशक एटली गारू को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी खुशियों, प्यार और समृद्धि से हमेशा भरी रहे। आप पर ढेर सारी खुशियां बरसें। आपके द्वारा रचे जा रहे सिनेमा के जादू को देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है।"

अल्लू अर्जुन और एटली बहुत जल्द एक फिल्म में साथ काम करते दिखाई देंगे। फिलहाल इस फिल्म को ‘एए22एक्सए6’ कहा जा रहा है। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर लॉयड स्टीवंस इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वह बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।

 

 

