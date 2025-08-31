मनोरंजन

अल्लू अर्जुन ने दादी को किया याद, बोले- ’आप हर दिन बहुत याद आएंगी’

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 31, 2025, 06:37 PM

चेन्नई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अल्लू अर्जुन की दादी, अल्लू कनकरत्नम का निधन शनिवार को हो गया था। वो 94 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, उनका अंतिम संस्कार कोकापेट में हुआ।

शनिवार को जब उनका निधन हुआ तो एक्टर अल्लू अर्जुन मुंबई में शूटिंग कर रहे थे। वे शूटिंग बीच में छोड़कर तुरंत हैदराबाद पहुंचे। रविवार को ‘पुष्पा-2’ स्टार अल्लू अर्जुन ने उन्हें याद करते हुए एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। एक्टर ने अपनी दादी की एक तस्वीर भी पोस्ट की।

उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "हमारी प्रिय दादी अल्लू कनकरत्नम गारु अब स्वर्ग सिधार चुकी हैं। उनका स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। हम सबको हर दिन उनकी कमी खलेगी। जिन्होंने प्रेम और संवेदनाएं हमारे साथ साझा कीं, उन सभी का दिल से आभार। दूर बैठे लोगों की प्रार्थनाएं और दुआएं भी हमें उतनी ही महसूस हुईं। आप सभी के प्रेम और सहयोग के लिए कृतज्ञ हैं।"

अल्लू अर्जुन और उनकी दादी के बीच काफी घनिष्ठ प्रेम था। ‘पुष्पा-2’ के प्रीमियर के बाद जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब उनकी दादी बहुत दुखी हुई थीं। बाद में जब वे घर वापस आए थे, तो एक्टर की दादी ने उनकी नजर उतारी थी। इसका वीडियो अल्लू ने शेयर किया था।

इससे पहले सुपरस्टार चिरंजीवी ने एक पोस्ट में लिखा था, "हमारी सास, अल्लू रामलिंगय्या गारु की धर्मपत्नी, कनकरत्नम्मा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने अपने स्नेह, साहस और जीवन मूल्यों से पूरे परिवार को हमेशा मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन इन दिनों एटली की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इसका नाम फाइनल नहीं हुआ है। इसमें बॉलीवुड स्टार्स भी नजर आ सकते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...