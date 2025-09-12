मनोरंजन

अल्लू अर्जुन ने तेलुगु फिल्म ‘लिटिल हार्ट्स’ की तारीफ की, बताया क्या है खास

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 01:59 AM

हैदराबाद, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने गुरुवार को निर्देशक साई मार्तंड की तेलुगु फिल्म 'लिटिल हार्ट्स' की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी तारीफ करते हुए इसे बहुत ही मनोरंजक फिल्म बताया है।

अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, "कल 'लिटिल हार्ट्स' देखी, क्या मजेदार और हंसी से भरपूर सफर था! कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस भरपूर मनोरंजन। एक बेहद ताजा, युवा प्रेम कहानी। कलाकारों का कमाल का अभिनय, कमाल का निर्देशन और गजब का संगीत। पूरी टीम को बधाई। इस खास फिल्म को सिनेमाघरों तक लाने के लिए फिल्म मेकर्स को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई।"

निर्देशक साई मार्तंड ने अल्लू अर्जुन को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद अन्ना। खुशी है कि आपने इसे देखा और मेरा काम पसंद किया। यह मेरी टीम के लिए एक बहुत ही खास पल है।"

अल्लू अर्जुन से पहले, तेलुगु स्टार नानी और तमिल फिल्म निर्देशक अभिशन जीविंथ सहित कई बड़ी हस्तियां इसकी तारीफ कर चुके हैं।

'लिटिल हार्ट्स' 5 सितंबर को रिलीज हुई थी। इसमें मौली, तनुज, प्रशांत और शिवानी नागरम मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में राजीव कनकाला, एसएस कांची, अनीता चौधरी और सत्य कृष्णन जैसे सितारे भी हैं। इसका संगीत सिंजित येरामिल्ली ने कंपोज किया है।

इस फिल्म में एक युवा कपल की प्रेम कहानी है। यह फिल्म नल्ली अखिल कुमार (मौली तनुज) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मेधावी छात्र है। उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। एक परीक्षा में खराब अंक आने के बाद वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेता है, जहां उसकी मुलाकात कात्यायनी (शिवानी नागरम) से होती है, जो एक स्ट्रगलर है। वह उससे प्यार करने लगता है। हालांकि वह शुरू में उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। लेकिन जब उनके माता-पिता पर सवाल उठते हैं, तो उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...