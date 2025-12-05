मनोरंजन

अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा' के पांच साल पूरे होने पर पूरी टीम को कहा 'थैंक यू'

Dec 05, 2025, 01:21 PM

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। सुकुमार के निर्देशन में बनी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'पुष्पा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पांच साल हो चुके हैं। अभिनेता ने पोस्ट कर 'पुष्पा' को जिंदगी के यादगार पांच सालों का सफर बताया।

साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म ‘पुष्पा’ ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन ने दिल छू लेने वाला पोस्ट कर पूरी टीम, मेकर्स और दर्शकों को धन्यवाद कहा।

अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “पुष्पा हमारी जिंदगी का एक यादगार पांच साल का सफर रहा है। इस फिल्म को दर्शकों ने जितना प्यार, ताकत और हिम्मत दी है, उसने हमें अपने काम को और गहराई से करने की प्रेरणा दी है। हम इस देश और विदेशों में मौजूद हर उस शख्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसे इतना खास बना दिया।”

उन्होंने अपनी पूरी टीम को खास अंदाज में आभार जताते हुए लिखा, “सभी को-एक्टर्स, टेक्नीशियन्स, पूरी यूनिट, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सबसे खास हमारे कैप्टन निर्देशक सुकुमार के साथ यह सफर मेरे लिए सम्मान की बात रहा। इस यादगार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का एक बार फिर दिल से शुक्रिया… थैंक यू!”

‘पुष्पा’ 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल थी। फिल्म ने न सिर्फ तेलुगू बल्कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी जबरदस्त कमाई की थी। अल्लू अर्जुन का ‘पुष्पा राज’ कैरेक्टर और उनका आइकॉनिक डायलॉग 'झुकेगा नहीं साला' आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं।

फिल्म का सीक्वल ‘पुष्पा 2: द रूल’ साल 2024 में आई थी। एक्शन-ड्रामा फिल्म में अल्लू अर्जुन-रश्मिका मंदाना के साथ फहाद फासिल पुलिस अफसर के रूप में दिखे थे। लाल चंदन तस्करी पर बनी फिल्म में एक्शन के साथ इमोशंस का भी मिश्रण देखने को मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करने में सफल थी।

