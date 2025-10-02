अल्लू अर्जुन ने अपने दादा अल्लू रामा लिंगय्या को किया याद, जयंती पर खास बात के लिए कहा शुक्रिया

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है। एक्टर के पिता अल्लू अरविंद भी फिल्म निर्माता और व्यवसायी हैं।

एक्टर के दादाजी अल्लू रामा लिंगय्या साउथ सिनेमा के बड़े एक्टर थे। उन्होंने 1,000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अब एक्टर ने अपने दादाजी अल्लू रामा लिंगय्या को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया है।

अल्लू अर्जुन ने एक्स पर दादाजी की फोटो पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है, "मैं अपने दादा, पद्मश्री से सम्मानित अल्लू रामा लिंगय्या गरु को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं, सिनेमा में हमारे परिवार की यात्रा की नींव, वह व्यक्ति जिसने पीढ़ियों के लिए हमारे जीवन की दिशा बदल दी। हम विनम्रता और कृतज्ञता के साथ उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं...हमारे दिलों में हमेशा के लिए।

बता दें कि महीने भर पहले ही एक्टर की दादी और अल्लू रामा लिंगय्या की पत्नी कनक रत्नम्मा का निधन हुआ था। उनका निधन 94 साल की उम्र में हुआ था और वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। बता दें कि अल्लू रामा लिंगय्या का तमिल सिनेमा में बड़ा नाम था। उनका जन्म 1 अक्टूबर, 1922 को पलाकोल्लू, आंध्र प्रदेश में हुआ था।

एक्टर ने 'कल्पना', 'यमगोला', 'जगदेका वीरुडु अथिलोका सुंदरी', 'मायाबाजार', 'गैंग लीडर', 'मिसम्मा', 'काधलान' और 'शंकराभरणम' जैसी फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में सिनेमाघरों में हिट साबित हुई थी, एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'पुट्टिल्लू' से की थी। अल्लू रामा लिंगय्या को अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता था।

एक्टर को पहला अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार, सन 1990 में मिला था। एक्टर को रघुपति वैंकेया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि अपनी मृत्यु से 1 साल पहले यानी साल 2003 तक वो फिल्मों में सक्रिय रहे।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन आने वाले सालों में कई फिल्में करने वाले हैं। एक्टर ने पहले ही पुष्पा-3 की घोषणा कर दी है, जिसकी शूटिंग वो साल 2027 में करेंगे, जबकि एक्टर की अगले साल फिल्म 'एए22xए6' और 'एए22' हैं। दोनों की शूटिंग एक्टर अगले साल शुरू करेंगे।

