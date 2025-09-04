मनोरंजन

Alia Bhatt Praises Loka : 'लोका: चैप्टर 1' की जबरदस्त सफलता, अब आलिया भट्ट ने भी की खुलकर तारीफ

आलिया भट्ट ने ‘लोका: चैप्टर 1’ की तारीफ की, फिल्म अब हिंदी में भी उपलब्ध।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 04, 2025, 11:44 AM
'लोका: चैप्टर 1' की जबरदस्त सफलता, अब आलिया भट्ट ने भी की खुलकर तारीफ

मुंबई: मलयालम फिल्म 'लोका: चैप्टर 1' इन दिनों खूब चर्चा में है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है और साथ ही दर्शकों और समीक्षकों का दिल भी जीत लिया है। अब इस फिल्म की तारीफ का सिलसिला सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स तक पहुंच गया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी 'लोका' को लेकर अपना प्यार जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर साझा किया और लिखा, "'लोका' पौराणिक कहानियों और रहस्य से भरी एक दमदार और ताजा फिल्म है। इसे मिल रहे प्यार को देखकर बहुत खुशी हो रही है।"

आलिया ने आगे कहा, "मुझे हमेशा ऐसी खास और अलग किस्म की फिल्मों को सपोर्ट करने में खुशी मिलती है।"

उन्होंने अपने पोस्ट में फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी और दर्शकों को बताया कि अब यह फिल्म हिंदी में भी उपलब्ध है।

इससे पहले अभिनेता अक्षय कुमार भी फिल्म और खास तौर पर इसकी लीड एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन की तारीफ कर चुके हैं।

उन्होंने पोस्ट किया था, ''प्रतिभा तो परिवार में होती है। सुना था, अब देख भी लिया। प्रियदर्शन सर की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन के शानदार अभिनय के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। उन्हें और 'लोका' की पूरी टीम को उनके हिंदी वर्जन के रिलीज होने पर मेरी शुभकामनाएं।''

'लोका' में एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई गई है, जहां लोककथाओं और थ्रिल का अनोखा मेल है। फिल्म को देखने वालों का कहना है कि इसमें कुछ नया मिला, जो आमतौर पर साउथ सिनेमा में भी कम ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि फिल्म मलयालम के बाद अब हिंदी में भी रिलीज कर दी गई है।

फिल्म को डोमिनिक अरुण ने डायरेक्ट किया है। इसे दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है, जो खुद भी एक मशहूर एक्टर हैं।

फिल्‍म में कल्याणी प्रियदर्शन एक सुपरहीरो चंद्रा की भूमिका निभा रही हैं। वहीं, एक्‍टर सैंडी ने विलेन और इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा की भूमिका निभाई है, जो महिला विरोधी है।

'लोका: चैप्टर 1' बीते 28 अगस्त को मलयालम और तेलुगू में रिलीज हुई थी।

 

 

South films Hindi releaseIndian CinemaBollywood reactionsMalayalam CinemaDominic ArunAkshay KumarDulquer SalmaanKalyani PriyadarshanAlia BhattLoka Chapter 1

Related posts

Loading...

More from author

Loading...