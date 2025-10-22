Alia Bhatt Diwali Photos : एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खास अंदाज में मनाई दीपावली, पोस्ट की खास फोटोज

मुंबई: इन दिनों मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। मंगलवार को आलिया ने दीपावली के उत्सव की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में आलिया पति रणबीर कपूर, परिवार और करीबी दोस्तों के साथ उत्साह के साथ त्योहार मनाती दिखीं।

तस्वीरों में उनकी बहन शाहीन भट्ट और निर्देशक अयान मुखर्जी भी नजर आए। आलिया ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, "दिलवाली दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।"

उनके इस सहज और चुलबुले अंदाज को प्रशंसकों ने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और उत्साह की तारीफ करते हुए ढेर सारे प्यार भरे कमेंट्स किए।

आलिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह यशराज फिल्म्स की बहुचर्चित एक्शन-स्पाई थ्रिलर 'अल्फा' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म उनकी दमदार अभिनय शैली को एक नए अंदाज में पेश करेगी।

फिल्म में वह अभिनेत्री शरवरी के साथ एक्शन करती नजर आएंगी। यह एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर (जासूसी फिल्म) है, जिसे शिव रावैल डायरेक्ट कर रहे हैं। 'अल्फा' क्रिसमस डे पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म होगी। इस यूनिवर्स की शुरुआत सलमान खान और कैटरीना कैफ की 'टाइगर' से हुई थी।

इसके अलावा, आलिया संजय लीला भंसाली की महत्वाकांक्षी फिल्म 'लव एंड वॉर' में भी नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल जैसे दिग्गज कलाकार हैं।

यह फिल्म अपनी भव्यता और भावनात्मक कहानी के लिए चर्चा में है और मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।