Ali Fazal Raakh : प्रोसित रॉय मेरे पसंदीदा निर्देशकों की लिस्ट में शामिल, उनके साथ 'राख' में काम करना सपने जैसा : अली फजल

मुंबई: अभिनेता अली फजल अपनी आने वाली वेब सीरीज 'राख' को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के निर्देशक प्रोसित रॉय की तारीफ की और बताया कि उनमें एक खास तरह की ताकत है, जो कहानी को इतनी प्रभावशाली और गहराई से पेश करते हैं कि दर्शक पूरी तरह उस दुनिया में खो जाता है।

प्रोसित रॉय पहले भी अनुष्का शर्मा की हॉरर फिल्म 'परी' और वेब सीरीज 'पाताल लोक' जैसी सफल प्रोजेक्ट्स का निर्देशन कर चुके हैं।

अली फजल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रोसित रॉय उनके पसंदीदा निर्देशकों की लिस्ट में लंबे समय से शामिल हैं। 'परी' फिल्म में उनके काम को देखकर मैंने जाना कि किस तरह एक कहानी को माहौल और संयम के जरिए एक नई ऊंचाई दी जा सकती है। बाद में 'पाताल लोक' में उन्होंने गहराई और रियलिस्टिक टच के जरिए कहानी को एक नई परिभाषा दी।"

उन्होंने बताया, ''जब मेरे पास 'राख' प्रोजेक्ट आया और पता चला कि प्रोसित इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसे सुनहरा मौका समझकर लपक लिया। मैंने करियर में पहली बार पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है, जो मेरे लिए नया अनुभव है। प्रोसित ने मेरे इस किरदार को नई ऊंचाइयां देने में मदद की है।''

उन्होंने कहा कि 'राख' उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा, जिसमें उन्हें वह सब मिला, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, एक दमदार किरदार, एक प्रभावशाली कहानी और एक निर्देशक, जिनका वे दिल से सम्मान करते हैं।

वेब सीरीज 'राख' का निर्माण और निर्देशन प्रोसित रॉय कर रहे हैं, जबकि इसे अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने मिलकर लिखा और सह-निर्देशन किया है।

'राख' के अलावा, अली अपनी दूसरी बड़ी भूमिका के लिए भी तैयार हैं। वे जल्द ही 'मिर्जापुर' के मूवी वर्जन में गुड्डू भैया का किरदार निभाएंगे। अपने इस किरदार में ढलने के लिए वह शारीरिक तौर पर काफी मेहनत कर रहे हैं। वे वेट लिफ्टिंग और कुश्ती का सहारा ले रहे हैं।