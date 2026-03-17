Ali Fazal Anniversary : अली फजल ने खास अंदाज में ऋचा चड्ढा को दी सालगिरह की बधाई, बोले- 'अभी कहानी बाकी है'

मुंबई: बॉलीवुड के लोकप्रिय कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा मंगलवार को अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर अली फजल ने खास अंदाज में ऋचा को सालगिरह की बधाई दी।

अली ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर ऋचा के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अली ने लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे साथी। आज का दिन बेहद खास था, जैसे पहले से तय था कि आगे की कहानी अभी बाकी है।"

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं आमतौर पर तारीखें याद नहीं रखता, लेकिन आज का दिन और जिस तरह ये बीता, वो हमेशा एक खूबसूरत याद रहेगा। मुझे हमारी ये तस्वीरें बहुत पसंद हैं और आज सच में बहुत अच्छा दिन है। देखा, सब अच्छा ही हुआ।"

ये पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। वे अली और ऋचा की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं। दोनों ने अपनी शादी को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया और आज भी एक-दूसरे के साथ खुश हैं।

ऋचा और अली अप्रैल 2020 में शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से दोनों ने अपनी शादी को टाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की थी। अलग-अलग धर्म होने की वजह से उन्होंने ये आसान और कानूनी रास्ता चुना। कोर्ट मैरिज के बाद सितंबर-अक्टूबर 2022 में उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ खूब उत्सव मनाया, जिसमें ढेर सारे सेलिब्रिटी भी शामिल हुए। इसके बाद साल 2024 में अली और ऋचा ने बेटी का स्वागत किया।

दोनों ने बेटी का नाम 'जुनैरा इदा फजल' रखा है, जो एक अरबी नाम है और इसका मतलब है 'गाइडिंग लाइट।'

--आईएएनएस