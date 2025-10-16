मनोरंजन

अली अब्बास जफर की फिल्म से सामने आया अहान पांडे का लुक

Oct 16, 2025, 03:34 AM

मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। ‘सैयारा’ से मशहूर हुए अभिनेता अहान पांडे बहुत जल्द अली अब्बास जफर की नई फिल्म में दिखाई देंगे। इस फिल्म में अहान पांडे और शरवरी वाघ की जोड़ी बड़े पर्दे पर पहली बार साथ दिखाई देगी।

इस एक्शन-रोमांटिक फिल्म में उनका लुक भी अब सामने आ गया है। अभिनेता अहान पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपनी 3 तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका नया स्टाइलिश हेयरस्टाइल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

इन तस्वीरों में वह काले रंग की शर्ट के साथ काली जैकेट पहने बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में वह बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं।

इन तस्वीरों पर लोग कमेंट कर रहे हैं। तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लोग गेस कर रहे हैं कि यह उनकी नई फिल्म का नया लुक है। अली अब्बास जफर के साथ अहान पांडे की फिल्म का अनाउंसमेंट पिछले महीने हुआ था। फिलहाल फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है।

शरवरी वाघ ने जब इस फिल्म के लिए हामी भरी थी तब फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने आईएएनएस से कहा था, "सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अहान पांडे आज हमारे देश के सबसे बड़े जेनजी अभिनेता हैं। शरवरी 100 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मुंज्या' का भी हिस्सा थीं। आपके पास दो शानदार कलाकार हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ उम्दा अभिनय ही लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "दशकों बाद आपके पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परिणाम देने वाले नवोदित और युवा कलाकार हैं। यह अली अब्बास जफर जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं को एक ऐसी युवा फिल्म बनाने के लिए उत्साहित करता है, जो रोमांटिक होने के साथ ही एक एक्शन फिल्म भी है।"

सूत्र ने आगे कहा कि इन दोनों युवा कलाकारों को डायरेक्ट करने के लिए अली अब्बास जफर भी उत्साहित हैं। इसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। 'मेरे ब्रदर की दुल्हन,' 'गुंडे,' 'सुल्तान,' और 'टाइगर जिंदा है' के बाद अली जफर और आदित्य चोपड़ा की यह पांचवीं फिल्म है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

