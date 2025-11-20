मनोरंजन

अली अब्बास जफर की फिल्म में बाला साहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य बनेंगे विलेन, अहान पांडे से भिड़ेंगे

Nov 20, 2025

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरों का आना हमेशा से दर्शकों का उत्साह बढ़ाता है, खासकर तब जब उन्हें बड़े स्तर की फिल्मों में मौका मिल रहा हो। इस कड़ी में इन दिनों फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर की आगामी एक्शन-रोमांस ड्रामा फिल्म की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि इसमें शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं।

यह खबर सामने आते ही फिल्म को लेकर दर्शकों में दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। इस फिल्म में 'सैयारा' फेम अहान पांडे और 'मुंज्या' फेम शरवरी वाघ हैं।

इस फिल्म के बारे में आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने बताया, ''अली अब्बास जफर बड़े स्तर के एक्शन और भावनाओं से भरी कहानियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म में भी वह उसी दमदार निर्देशन का प्रदर्शन करेंगे।''

सूत्र का कहना है कि अहान पांडे और ऐश्वर्य ठाकरे के बीच होने वाला आमना-सामना दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर लड़ाई जैसा होगा।

फिल्म को बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है। रोमांस कहानी के केंद्र में होगा और एक्शन पूरी फिल्म में उत्साह और रोमांच का माहौल बनाए रखेगा।

फिल्म को इस तरह शूट किया जा रहा है कि दर्शक कहानी में पूरी तरह जुड़ जाएं। इसमें न सिर्फ खूबसूरत लोकेशन और बड़े सेट्स देखने को मिलेंगे, बल्कि एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस भी होंगे जो दर्शकों को चौंकाने का काम करेंगे। अली अब्बास जफर इस फिल्म में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। वह हर सीन को बड़े पैमाने पर शूट करने की तैयारी कर रहे हैं।

सूत्र ने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात स्टारकास्ट है। अली अब्बास जफर तीन ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की क्षमता है।

इससे पहले 17 नवंबर को एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अहान पांडे इस फिल्म के लिए रोजाना चार से पांच घंटे की ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत पहले बॉक्सिंग से होती है और फिर धीरे-धीरे मार्शल आर्ट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसमें शामिल हो जाती है।

