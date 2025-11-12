मनोरंजन

Akshay Oberoi : 'रेजिडेंट' गहरी, गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म : अक्षय ओबेरॉय

अक्षय ओबेरॉय की ‘रेजिडेंट’ में मनोवैज्ञानिक संघर्षों की गहरी झलक
Nov 13, 2025, 07:13 AM
मुंबई: अभिनेता अक्षय ओबेरॉय बॉलीवुड में अपने चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वह अपनी अगली फिल्म 'रेजिडेंट' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो मानवीय मानसिकता के गहरे और जटिल पहलुओं को दिखाने वाली है। अक्षय ने कहा कि उन्हें हमेशा से ऐसी फिल्में पसंद हैं, जो उन्हें भावनात्मक रूप से चुनौती दें और उनके अभिनय में गहराई लाएं।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि 'रेजिडेंट' में उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह जिया है। उन्होंने कहा, "यह फिल्म मुझे सिर्फ डर या सस्पेंस दिखाने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि यह किरदारों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और संघर्षों को उजागर करती है। मैं हमेशा ऐसी कहानियों की तरफ आकर्षित रहा हूं जो मुझे चुनौती दें। ऐसे किरदार जिनमें भावनाओं की गहराई, अनपेक्षित घटनाएं और थोड़ा जोखिम हो, मुझे बेहद पसंद हैं। 'रेजिडेंट' बिल्कुल ऐसी ही फिल्म है।"

अक्षय ने कहा कि उनकी पिछली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण था। वहीं, 'रेजिडेंट' गहरी, गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है। यह फिल्म दर्शकों को सच का सामना करने पर मजबूर करती है, जिन्हें वे आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।

फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। 'रेजिडेंट' को आकाश गोइला ने निर्देशित किया है और इसे फिल्मेरा प्रोडक्शन कंपनी प्रस्तुत कर रही है।

अक्षय ओबेरॉय को बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था, जिसे शशांक खेतान ने निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस ने निर्मित किया था। फिल्म में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ जैसे बड़े कलाकार शामिल थे।

कहानी दिल्ली के दो पूर्व प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पुराने प्यार को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं। प्राजक्ता कोली ने भी फिल्म में कैमियो किया था। फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा के मौके पर रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

 

 

