Bollywood Film : अब ट्रेंड नहीं, सच्चाई और भावनाओं से जुड़ी फिल्में पसंद कर रहे हैं लोग : अक्षय ओबेरॉय

मुंबई: आज के समय में सिनेमा तेजी से बदल रहा है और दर्शकों की पसंद भी पहले से काफी अलग हो चुकी है। खासतौर पर देशभक्ति जैसे विषय को लेकर लोगों की उम्मीदें भी बदल रही हैं। इसी बदलते ट्रेंड के बीच अभिनेता अक्षय ओबेरॉय अपनी आने वाली फिल्म 'टू जीरो वन फोर-2014' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने देशभक्ति के नए रूप को दिखाने की कोशिश की है।

अक्षय ओबेरॉय ने कहा, ''आज के दौर में फिल्मों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब सिर्फ ट्रेंड की तरफ नहीं, बल्कि ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो उन्हें अपनी पहचान, अपनेपन और गर्व का एहसास कराएं। दर्शक सिर्फ ऊंचे-ऊंचे देशभक्ति के नारों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सच्ची और दिल से जुड़ी हों।''

अपनी फिल्म 'टू जीरो वन फोर-2014' के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा, ''इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यही है कि इसमें देशभक्ति को एक नारे के रूप में नहीं, बल्कि एक भावना के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में यह भावना फैसलों, संघर्ष और परिस्थितियों के माध्यम से सामने आती है। देशभक्ति कहानी में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है।''

अक्षय ने कहा, ''यह फिल्म एक खास समय और सोच को दर्शाती है, जो आज के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से काफी हद तक जुड़ी हुई है। दर्शक इस कहानी से आसानी से जुड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें दिखाई गई परिस्थितियां और भावनाएं काफी हद तक वास्तविक लगती हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''अगर इसे सही तरीके से पेश किया जाए, तो यह बहुत ताकतवर असर डाल सकती है। यह लोगों को एकजुट करती है और साथ ही उन्हें सोचने पर भी मजबूर करती है। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म भावनाओं, सच्चाई और सोच के बीच सही संतुलन बना पाएगी और दर्शकों के दिलों में जगह बनाएगी।''

उन्होंने आगे कहा, ''दर्शक उन फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी समझ और भावनाओं का सम्मान करती हैं। आज के समय में कहानी कहने का तरीका पहले से ज्यादा संवेदनशील और गहरा हो गया है।''

अक्षय ओबेरॉय जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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