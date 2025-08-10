Akshay Kumar Raksha Bandhan: रक्षाबंधन पर अक्षय कुमार ने मां को किया याद, बोले- 'बहन अलका में छवि दिखती है'

मनोरंजन

Aug 10, 2025, 05:57 AM
रक्षाबंधन पर अक्षय कुमार ने मां को किया याद, बोले- 'बहन अलका में छवि दिखती है'

मुंबई:  बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था।

शनिवार को वह रक्षा बंधन के अवसर पर भावुक हो गए।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर घर की एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो में एक्टर बहन अलका भाटिया के साथ त्योहार मनाते दिख रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आंखें बंद हैं तो मां दिख रही है और आंखें खोलकर तुम्हारी मुस्कान। आपको बहुत प्यार, अलका। हैप्पी राखी।"

अक्षय कुमार की बहन अलका ने स्कूलिंग दिल्ली और सेकेंडरी एजुकेशन मुंबई में पूरी की। 1997 में अलका भाटिया की शादी वैभव कपूर से हो गई, दोनों की एक बेटी है, सिमर भाटिया। शादी के कुछ साल बाद वैभव और अलका अलग हो गए। वह सिंगल मदर बन हैं और अकेले ही बेटी को बड़ा किया।

वह फिल्म 'फगली' के साथ 2013 में प्रोडक्शन की दुनिया में आईं। उसके बाद उन्होंने 'हॉलीडे', 'रुस्तम', 'एयरलिफ्ट' और 'रक्षाबंधन' जैसी फिल्में प्रोड्यूस की।

दरअसल, रक्षा बंधन के मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त ने भी दोनों बहनों, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने बहनों को अपनी ताकत बताया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के साथ तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "प्रिया और अंजु, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरी बहनें हो। मेरी जिंदगी में प्यार और ताकत भरने के लिए धन्यवाद। रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

दूसरी तरफ, अभिनेता अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहनों के साथ कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "छह बहनों का मतलब है छह गुना ड्रामा, मस्ती, लड़ाई-झगड़े और हंसी-मजाक… लेकिन साथ ही बेहिसाब प्यार भी। रक्षा बंधन की शुभकामनाएं।"

अनुपम खेर ने भी फैंस को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे अभिनेता ने कैप्शन दिया, "आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अपनी बहनों के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अपनी बहनों के बीच में खड़े होकर पोज देते नजर आए।

अभिनेता सोनू सूद ने भी अपनी बहन के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हैप्पी रक्षाबंधन, मोनिका और मालविका।"

 

 

