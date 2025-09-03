मनोरंजन

Akshara Singh Temple Visit : अक्षरा सिंह पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार, उतारी मां की आरती

Sep 03, 2025, 03:44 AM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों में ही नहीं, बल्कि अपनी सादगी और भक्ति भाव से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। मंगलवार को अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में उनकी आरती उतारती देखी जा सकती हैं। उनका यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

वीडियो में अक्षरा सिंह विंध्यवासिनी माता के दरबार में माथा टेकती हुई दिखाई देती हैं। वह पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में हैं। सीधे पल्ले की बंधेज प्रिंट की साड़ी पहन रखी है। जिसमें लाल, गुलाबी, नारंगी और हरे रंगों की झलक है। सिर को उन्होंने पल्लू से ढका हुआ है, जो उनकी श्रद्धा को दर्शाता है।

माथे पर केसरिया चंदन का बड़ा तिलक और गले में हरे पत्तों की माला पहने वह वीडियो की शुरुआत में विंध्यवासिनी माता की आरती करती दिख रही हैं। वीडियो में आगे वह शांत भाव से मंदिर से बाहर निकलती हैं और अपनी कार में बैठ जाती हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने "मां" लिखा।

अक्षरा सिंह के इस पोस्ट पर उनके फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

एक ने लिखा, "माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें।"

दूसरे ने लिखा, "आप बहुत सुंदर लग रही हो।" तो किसी ने लिखा, "आपके अंदर सच्ची भक्ति दिखती है।"

ऐसे फैंस की भी कमी नहीं जो उनकी सादगी और भक्ति पर फिदा हुए और उन्हें 'देवी' का टैग दिया।

बता दें कि इससे पहले अक्षरा ने मंदिर से तस्वीरें भी साझा की थीं, जिसमें वह मंदिर की लाइन में खड़ी दिखी। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ''माई तू सब जानेलू, हाथ थामे रखीह।''

उनकी इस पोस्ट के कमेंट्स में किसी ने उन्हें स्वार्थी बताया, जिसके रिप्लाई में अक्षरा ने कहा कि 'हां बहुत।'

बता दें, मां विंध्यवासिनी मंदिर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है।

 

 

