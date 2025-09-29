Akshara Singh Navratri Look : अक्षरा सिंह ने शेयर किया अपना डांडिया लुक

नई दिल्ली: भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन' अक्षरा सिंह की खूबसूरती हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है। एक्ट्रेस का हर लुक काबिल-ए-तारीफ होता है।

एक्ट्रेस को भोजपुरी सिनेमा में 'फैशन डीवा' कहा जाता है, क्योंकि बाकी एक्ट्रेसेस की तुलना में अक्षरा के लुक सबसे स्टाइलिश होते हैं। अब नवरात्रि का मौका है और अक्षरा डांडिया लुक शेयर न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्षरा सिंह ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और एक नहीं बल्कि दो-दो डांडिया लुक शेयर किए हैं।

पहले लुक में अक्षरा पिंक सूट में दिख रही हैं, जो बिल्कुल पंजाबी वाइब दे रहा है। एक्ट्रेस ने बालों में परांदा लगाकर कुंदन का सेट पहन रखा है, जबकि दूसरे लुक में एक्ट्रेस पर गुजरात का रंग दिख रहा है। एक्ट्रेस ने ऑफ-शोल्डर चोली पहनी है और बड़े घेर वाला लहंगा भी पहना है। एक्ट्रेस के लहंगे में सातों रंग हैं, जिसका निखार उनके चेहरे पर भी साफ दिख रहा है।

डांडिया वाइब के हिसाब से ही एक्ट्रेस ने गुजराती सॉन्ग 'जूम-जूम' लगा रखा है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- गरबा ट्रेंड।

एक यूजर ने एक्ट्रेस की तारीफ कर लिखा, "यहां भी होगा, वहां भी होगा अक्षरा का जलवा।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "अक्षरा जी, आपका हर लुक ही जानलेवा है..."।

बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस को डांडिया इवेंट में देखा गया था। इवेंट के लिए ही अक्षरा ने एक नहीं, बल्कि दो लुक लिए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस का नया भक्ति गीत 'भोली सी मईया' रिलीज हो चुका है। इस गीत को प्रमोट करने के लिए एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रही हैं। इसके अलावा उनका 'पटना की जगुआ' भी रिलीज हुआ है। फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस की निरहुआ के साथ फिल्म 'चार फेरे सात वचन' रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस