Akshara Singh Workout: अक्षरा सिंह ने जिम में बहाया पसीना, कहा- 'अपनी सीमाएं तोड़ने का मजा ही अलग है'

अक्षरा सिंह का वर्कआउट वीडियो और शूट लुक फैंस के बीच वायरल
Aug 21, 2025, 09:55 AM
अक्षरा सिंह ने जिम में बहाया पसीना, कहा- 'अपनी सीमाएं तोड़ने का मजा ही अलग है'

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपनी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स साझा करती हैं। हाल ही में अक्षरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह जिम में मेहनत करती नजर आ रही हैं, ताकि फिट रह सके।

वीडियो में अक्षरा सिंह कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। साथ ही, वे बैटल रोप, स्क्वैट्स, लंज, पुश-अप्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट जैसे एक्सरसाइज भी करती दिख रही हैं। उन्होंने वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 'बवाल' गाना चुना है, जो एनर्जी से भरपूर सॉन्ग है।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, ''अपनी लिमिट्स तोड़ने का मजा ही अलग है।'' इसके आगे उन्होंने फायर इमोजी का इस्तेमाल किया।

इसके अलावा, अक्षरा ने गुरुवार की सुबह एक और पोस्ट साझा किया था, जिसमें वह शूट के लिए तैयार होती नजर आईं। इस पोस्ट में वह अलग-अलग पोज देती हुई दिख रही हैं और उन्होंने अपने बालों को लाइट कर्ली स्टाइल दिया हुआ है, जो उनके लुक को और भी सुंदर बना रहा है। इस पोस्ट में एक फोटो ऐसी भी थी, जिसमें उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई दिख रही थी।

इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "थोड़ा दर्द, थोड़ा ग्लैम... और शूट के लिए फुल ऑन तैयार!"

उनके जिम वर्कआउट वीडियो और शूट के लिए रेडी होने वाली तस्वीरों पर फैंस अपनी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक फैन ने वीडियो पोस्ट के कमेंट में लिखा, ''आपने यह दिखा दिया कि खूबसूरती के साथ-साथ फिटनेस भी बहुत जरूरी है।''

वहीं एक और फैन ने तस्वीरों के पोस्ट के कमेंट में लिखा, "हाथ में ड्रिप है, लेकिन फिर भी शूट कर रही हो... आपकी लगन और मेहनत को सलाम।"

 

