Akshara Singh Dance Video: ट्रेडिशनल लुक में भोजपुरी गाने पर झूमती नजर आईं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने ‘मैं बिजली बनूंगी’ गाने पर शानदार एक्सप्रेशन वाला डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया।
Aug 12, 2025, 12:56 PM
मुंबई:  भोजपुरी सुपरस्टार और बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट अक्षरा सिंह अपने बेहतरीन अभिनय और अद्भुत स्टाइल को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वह गजब के एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह भोजपुरी सॉन्ग 'मैं बिजली बनूंगी' में शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। ट्रेडिशनल लुक के साथ अभिनेत्री ने मिनिमल मेकअप किया हुआ है, वहीं बालों में वह सफेद फूल लगाए हुए हैं।

अभिनेत्री ने इस वीडियो के कैप्शन में हार्ट इमोजी को कैप्शन दिया है। अभिनेत्री का यह खास अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे उन्हें हार्ट और फायर के इमोजी शेयर कर रहे हैं।

बता दें, भोजपुरी सॉन्ग 'मैं बिजली बनूंगी' में अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अभिनय करने के साथ-साथ इसको गाया भी है और इसके लिरिक्स यादव राज ने दिए हैं। वहीं, इसका निर्देशन ऋषि राज और आर्यन देव ने किया है।

इससे पहले भी अक्षरा ने 'हाय मैं मर ही जाऊं' गाने में वीडियो पोस्ट किया था।

वीडियो में अभिनेत्री किसी बगीचे में टहलती नजर आ रही थी। पत्तियों और फूलों के बीच उनका आकर्षक लुक, हल्की मुस्कान, और स्टाइलिश पोज फैंस को काफी लुभा रहा था। कभी वह सामने से चलकर आती दिख रही है, तो कभी पेड़ों के पीछे से पोज दे रही थी, तो कभी अपने पल्लू को हवा में उड़ाते हुए मौसम का मजा लेती हुई भी नजर आ रही थी।

वीडियो में अक्षरा ने किशोर कुमार के एआई जनरेटेड गाने 'सैयारा' की धुन का इस्तेमाल किया। यह गाना इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, "हाय, मैं मर ही जाऊं।"

बता दें कि 'सैयारा' गीत का एआई वर्जन के तौर पर दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया था। एआई वर्जन में किशोर कुमार की आवाज का इस्तेमाल करते हुए गाने की कुछ लाइनों को रीक्रिएट किया गया था। एआई वर्जन में 'सैयारा' गाने को 1979 की फिल्म 'मंजिल' के हिट गाने 'रिमझिम गिरे सावन' की धुन से जोड़ा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आई थी। इस गाने को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।

 

