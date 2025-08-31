Akshara Singh Birthday 2025: अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर इंडस्ट्री के दोस्तों ने दी खास बधाई

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की अदाकारा अक्षरा सिंह एक्टिंग और गायिकी से भी दर्शकों के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने शनिवार को 32वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके दोस्त और इंडस्ट्री के कलाकारों ने भी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं।

अभिनेत्री निधि झा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अक्षरा संग तस्वीरें साझा कीं और इसके बैकग्राउंड में अपूर्वा शेट्टी की आवाज में हैप्पी बर्थडे टू यू गाना ऐड किया। निधि ने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट।"

अभिनेत्री काजल राघवानी ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अक्षरा की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थ बर्थडे, अक्षरा सिंह।"

अभिनेत्री मोनालिसा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अक्षरा सिंह की हालिया पोस्ट की तस्वीर साझा कर इसको कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे, मेरी अक्षरा सिंह।"

अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें अक्षरा सिंह ग्रीन साड़ी में नजर आ रही हैं। आम्रपाली ने इसे कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे अक्षरी सिंह। हमेशा खुश रहो।"

अभिनेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह और अक्षरा साइकल में बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये वीडियो उनकी पुरानी किसी फिल्म का है। अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

एक्टर विक्रांत सिंह राजपूत ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अक्षरा संग तस्वीर पोस्ट की और इसको कैप्शन दिया, "जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई अक्षरा सिंह। हमेशा चमकते रहो, मुस्कराते रहो और धमाल मचाते रहो। महादेव का आशिर्वाद तुम पर सदा बना रहे।"

अभिनेता अंशुमन सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम पर अक्षरा संग एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें दोनों एक साइकल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसको कैप्शन दिया, "हैप्पी बर्थडे डियर अक्षरा जी। महादेव आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, और आपका खूब नाम हो और काम भी आगे बढ़े।"