अक्टूबर महीने से खास की उम्मीद कर रहीं मलाइका अरोड़ा, शेयर किया इंटरेस्टिंग पोस्ट

Oct 02, 2025, 04:59 AM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिटनेस डीवा और बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अपने काम से जुड़ी सारी चीजों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं।

एक्ट्रेस का शो इंडियाज गॉट टैलेंट नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर रहा है और एक्ट्रेस बतौर जज इसमें नजर आने वाली हैं। हालांकि अब एक्ट्रेस ने ये बताया है कि अक्टूबर महीने में 'ओ' में क्या-क्या ला सकता है।

मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट किया है और पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है, "मे दा 'ओ' इन अक्टूबर स्टैंड फॉर।" पोस्टर पर 'ओ' से शुरू होने वाली काफी चीजें लिखी हैं।

मलाइका के द्वारा पोस्ट किए गए इस पोस्टर पर लिखा है, "ओपन डोर (रेवेलुशन), ओवरफ्लोइंग ग्रेस, ओवरफ्लोइंग होप, आउटपोरिंग फॉर ब्लैसिंग्स, ओवरकमिंग बैटल, ऑनगोइंग फैथफुलनेस।" ये सारी ही चीजें 'ओ' से शुरू होती हैं और अक्टूबर का महीना भी 'ओ' (अंग्रेजी में) से शुरू होता है। उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेस को अक्टूबर के महीने में ये सारी चीजें मिलें।

वर्क फ्रंट की बात करें तो मलाइका अरोड़ा का नया शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' 4 अक्टूबर से सोनी लिव पर टेलीकास्ट होगा। शो में मलाइका के अलावा सिंगर शान और नवजोत सिंह सिद्धू नजर आने वाले हैं। इसके अलावा, एक्ट्रेस ने इंडियाज बेस्ट डांसर, मॉडल ऑफ़ द ईयर सीज़न 2, और इंडियाज बेस्ट डांसर-3 जैसे शोज को जज किया है।

मलाइका अरोड़ा फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और टीवी शोज पर फोकस कर रही हैं। एक्ट्रेस ने खुद को मॉडल शोज और फिटनेस डीवा के तौर पर उभारा है। एक्ट्रेस के नए-नए ब्रांड के फोटोशूट होते रहते हैं। एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'एन एक्शन हीरो' में देखा गया था। इस फिल्म में लीड रोल में आयुष्मान खुराना हैं। फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। एक्ट्रेस को 'डॉली की डोली', 'हैप्पी न्यू ईयर', और 'हाउसफुल 2' में देखा गया। मलाइका ने इंडस्ट्री को कई आइटम सॉन्ग दिए हैं, जिसमें 'पांडे जी बजावे सीटी', छैया-छैया', 'मुन्नी बदनाम हुई', और 'अनारकली डिस्को चली' शामिल हैं।

