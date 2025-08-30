अंकिता लोखंडे ने शेयर किया अपना फेस्टिव लुक, लाल साड़ी में लग रहीं बेहद खूबसूरत

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल 'पवित्र रिश्ता' से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अंकिता लोखंडे अब भले ही धारावाहिकों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

अंकिता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वह लाल रंग की टाई एंड डाई साड़ी पहने हुए हैं। पोस्ट में अभिनेत्री का स्टाइलिश लुक और दिलकश अदाएं फैंस को काफी लुभा रही हैं।

साड़ी पहनकर अभिनेत्री तस्वीरों में अलग-अलग तरह के पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह सोफे पर बैठकर पोज देती हैं, तो कभी बेड पर बैठकर पोज देती दिखाई दे रही हैं।

लुक की बात करें तो अभिनेत्री ने लाल रंग की साड़ी के साथ लाल रंग का ब्लाउज कैरी किया है। बालों को उन्होंने कर्ल कर खुला छोड़ा है। अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने इयररिंग्स, नेकलेस, लाल रंग की चूड़ी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। अंकिता का लुक देख फैंस उन्हें 'देवदास' की पारो से कंपेयर कर रहे हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "छह गज की लाल साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर चमकता हुआ... इस गणेश उत्सव पर शक्ति, प्यार और त्योहार की खुशी महसूस कर रही हूं।"

वर्कफ्रंट की बात करें, तो अंकिता को टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' से घर-घर पहचान मिली। शो में उनका नाम ‘अर्चना’ था और उनके साथ लीड रोल में सुशांत सिंह राजपूत थे। छोटे पर्दे के अलावा, अंकिता 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' (2019), 'बागी 3' (2020), और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस