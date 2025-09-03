मनोरंजन

अंकिता लोखंडे ने परिवार और पति विक्की जैन संग की गौरी मां और बप्पा की पूजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 03, 2025, 04:04 PM

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ गौरी मां और गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना करती नजर आईं। इस वीडियो में अंकिता और उनके पति विक्की जैन की भक्ति और उत्साह स्पष्ट झलक रही है।

वीडियो में अंकिता पारंपरिक परिधान में गौरी मां और बप्पा की विधि-विधान से पूजा करती दिख रही हैं। पूजा के बाद वह और विक्की मेहमानों और मीडिया को उपहार बांटते भी नजर आए। इस खास मौके पर उनके घर का माहौल भक्ति और खुशी से सराबोर था। अंकिता ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "गौरी मां और बप्पा का आशीर्वाद हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। इस सेवा, प्रार्थनाओं और उन सभी लोगों के लिए बहुत आभारी हूं, जो हमारे घर इस छोटे-से पवित्र पल को मनाने आए। सभी की मनोकामनाएं पूरी हों और हम हमेशा अपने दिल में श्रद्धा बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया!"

लुक की बात करें तो अंकिता ने सफेद रंग की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज कैरी किया है। अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने राउंड इयररिंग्स, नेकलेस और मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। वहीं, विक्की ने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है।

अभिनेत्री का यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे इसमें तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "गणपति बप्पा मोरया," तो दूसरे यूजर ने लिखा, "बप्पा मोरया।"

अंकिता लोखंडे ने टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' में अर्चना मनोहर देशमुख नाम का किरदार निभाया था और उन्हें घर-घर में इससे पहचान मिली थी। उनके साथ मुख्य भूमिका में सुशांत सिंह राजपूत थे। छोटे पर्दे के अलावा अंकिता 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी', 'बागी 3', 'द लास्ट कॉफी', और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मणिकर्णिका से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में उनके किरदार का नाम "झलकारी बाई" था।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...