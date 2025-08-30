मनोरंजन

अंकिता लोखंडे को ट्रेडिशनल लुक में देख फैंस को याद आईं मधुबाला

Aug 30, 2025, 10:36 AM
मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। अंकिता ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इसके बाद फैंस ने उनकी तुलना गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला से कर डाली।

टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' फेम अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। वह 'सी-ग्रीन' कलर की साड़ी के साथ के साथ मैचिंग ब्लाउज कैरी किया है। अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने राउंड इयररिंग्स, नेकलेस, मल्टीकलर की चूड़ी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ है।

पोस्ट में अभिनेत्री का स्टाइलिश लुक और दिलकश अदाएं फैंस को काफी लुभा रही हैं। अंकिता लोखंडे कभी चेयर पर बैठकर तो कभी दीवार से सटकर हैंडबैग के साथ कैमरे के सामने पोज देती नजर आईं। अंकिता ने कैप्शन में लिखा, "वह समय से परे है। वह अपने पूर्वजों की गूंज, माताओं की दुआ और आने वाली बेटियों का वादा है।

अभिनेत्री का यह पोस्ट फैंस के दिल को भा गया है। वे उन्हें 'क्वीन', 'गॉर्जियस', और 'अप्सरा' जैसे शब्दों से उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

एक यूजर ने लिखा, "मधुबाला" तो दूसरे ने लिखा, "सिर्फ बिंदी नहीं, आपका खूबसूरत चेहरा और यह साड़ी, इतनी प्यारी लग रही है, क्या ही बोलूं।"

एक और यूजर ने लिखा, "आप साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।" एक ने लिखा, "आप कितनी सुंदर लग रही हो।"

अंकिता लोखंडे ने टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' में अर्चना मनोहर देशमुख नाम का किरदार निभाया था और उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी। उनके साथ मुख्य भूमिका में सुशांत सिंह राजपूत थे।

छोटे पर्दे के अलावा अंकिता 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी', 'बागी 3', द लास्ट कॉफी और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में काम चुकी हैं। मणिकर्णिका से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में उनके किरदार का नाम "झलकारी बाई" था।

वहीं स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर आधारित फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' में उन्होंने यमुना बेई सावरकर के नाम का किरदार निभाया था।

