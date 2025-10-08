अंकिता कोंवर बनीं पहली असमिया आयरनमैन ट्रायथलॉन फिनिशर, मिलिंद सोमन ने जताया गर्व

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर मॉडल और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कोंवर ने बार्सिलोना में आयोजित फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरा कर पहली असमिया महिला बनने का गौरव हासिल किया। इस उपलब्धि पर मिलिंद ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और अंकिता के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं।

मिलिंद ने इंस्टाग्राम पर अंकिता के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "अंकिता कोंवर, तुम भारत का गर्व हो! तुम एक आयरनमैन हो! मुझे तुम पर बेहद गर्व है। एस्टोनिया 70.3 तुम्हारा शानदार अभ्यास था और बार्सिलोना में तुम्हारा पहला फुल आयरनमैन दोस्तों अर्जुन कौवले और धीरेंद्र बोत्रा के साथ यादगार रहा। सुना है तुम पहली असमिया महिला हो, जिसने फुल आयरनमैन पूरा किया। कमाल की बात!"

आयरनमैन ट्रायथलॉन दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक है, जिसमें 3.8 किमी तैराकी, 180 किमी साइकिलिंग और 42.2 किमी दौड़ शामिल है।

अंकिता ने इस चुनौती को बखूबी पूरा किया। मिलिंद ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया और इसे अपना दूसरा आयरनमैन बताया। उन्होंने कहा, "10 साल बाद मेरा दूसरा आयरनमैन, और इस बार मैंने पिछले रिकॉर्ड से आधा घंटा कम समय लिया। 60 साल अब नया 50 है।"

मिलिंद और अंकिता की इस उपलब्धि ने सोशल मीडिया पर तारीफें बटोरी। फैंस ने अंकिता की मेहनत की सराहना की। यह जोड़ी हमेशा फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देती रहती है।

इससे पहले जुलाई में मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी ने कोल्हापुर में ट्रायथलॉन चुनौती पूरी की। यहां उन्होंने राजाराम झील में 3.8 किमी तैराकी की, उसके बाद 180 किमी साइकिलिंग और 10 किमी दौड़ की थी।

मिलिंद सोमन ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी। लेकिन इसमें फेम मिलने के बाद वो एक्टिंग लाइन में आ गए। उनकी पहली फिल्म साल 2000 में आई ‘तरकीब’ थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी। इसके बाद वो दो सालों तक फिल्मों से दूर रहे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम