मनोरंजन

अक्षय और सैफ की 18 साल बाद एक साथ पर्दे पर वापसी, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 09:47 AM

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली लगभग 18 सालों के बाद स्क्रीन पर एक साथ नजर आने वाले हैं। उनकी नई फिल्म ‘हैवान’ की शूटिंग शनिवार से शुरू हो गई है।

अभिनेता अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर एक बीटीएस वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह और सैफ और निर्देशक प्रियदर्शन के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं। वीडियो पोस्ट कर अक्षय ने इसे कैप्शन दिया, "हम सब ही हैं, थोड़े से शैतान। कोई ऊपर से संत है और कोई अंदर से हैवान। आज से फिल्म 'हैवान' की शूटिंग शुरू कर रहा हूं, और वो भी अपने पसंदीदा डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के साथ। लगभग 18 साल बाद सैफ के साथ काम करने का मौका मिला है। चलिए अब हैवानियत शुरू करते हैं!!"

बता दें, सैफ और अक्षय आखिरी बार साल 2008 में फिल्म 'टशन' में एक साथ नजर आए थे। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। यश राज फिल्म्स बैनर तले इस फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया था। इसमें सैफ और अक्षय के अलावा करीना कपूर खान और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे।

अक्षय के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज होगी। मेकर्स ने इसका टीजर जारी कर दिया है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी के साथ ही सौरभ शुक्ला की भी कमाल की कॉमिक टाइमिंग नजर आ रही है। यह फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जिसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है। यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म का निर्माण स्टार स्टूडियोज, कांगड़ा टॉकीज और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर किया है।

सैफ के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही 'गो गोवा गॉन 2' और 'रेस-4' में नजर आएंगे। इससे पहले वह निर्देशक कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल की फिल्म 'ज्वेल थीफ: द हाइस्ट बिगिन्स' में नजर आए थे। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 25 अप्रैल को रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...