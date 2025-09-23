अक्षय कुमार ने फेक वीडियो का किया खुलासा, कहा- 'महर्षि वाल्मीकि रोल वाले वीडियोज एआई-जनरेटेड'

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए फेक वीडियोज को लेकर अपनी बातें रखीं। इन वीडियोज में अक्षय को महर्षि वाल्मीकि का किरदार निभाते दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ये पूरी तरह से एआई की मदद से बनाए गए नकली वीडियो हैं।

अक्षय कुमार ने मंगलवार सुबह अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इस बात की जानकारी दी और लोगों से इस तरह की फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील की।

अक्षय ने लिखा, ''मुझे कुछ एआई-जनरेटेड वीडियो मिले हैं, जिनमें मुझे महर्षि वाल्मीकि के रोल में दिखाया गया है। ये सारे वीडियो फर्जी हैं।''

उन्होंने चिंता जताते हुए आगे लिखा, ''इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ समाचार चैनल बिना यह पुष्टि किए कि ये असली हैं या नकली, इन्हें 'समाचार' के तौर पर पेश कर देते हैं। आज के समय में, जब एआई के हेरफेर के जरिए भ्रामक कंटेंट बड़ी तेजी से तैयार की जा रही है, मैं मीडिया संस्थानों से अनुरोध करता हूं कि वे जानकारी की पुष्टि करें और उसे प्रमाणित करने के बाद ही रिपोर्ट करें।"

इन दिनों अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। यह फिल्म 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इसे निर्देशक सुभाष कपूर ने बनाया है।

'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार के अलावा अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिकाओं में हैं।

इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं, फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर भी जलवा है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की और दूसरे दिन 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म रविवार यानी तीसरे दिन 21 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही। इसने चौथे दिन 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

इन चार दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' का कुल नेट कलेक्शन 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम