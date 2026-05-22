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अक्षय कुमार को इस भोजपुरी अभिनेत्री ने दिया न्योता, कहा- हमारे यहां आकर दिखाइए जलवा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 10:55 AM

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार 'अक्षय कुमार' की फैन फॉलोइंग हर जगह देखने को मिलती है। अपनी इस लोकप्रियता के कारण उनके साथ कई सेलेब्स काम करने का सपना देखते हैं। अब भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा ने खुद अक्षय के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है।

दरअसल, यह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह हैं। अभिनेत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता संग काम करने की इच्छा जाहिर की।

अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। इसकी शुरुआत में अभिनेत्री सोफे में बैठकर अक्षय का मशहूर गाना 'टिप-टिप बरसा पानी' अपने टैब में देख रही हैं। थोड़ी देर बाद अभिनेत्री कहती हैं, "प्रणाम अक्षय जी, मेरा नाम अक्षरा सिंह है और हम भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं। बहुत दिनों से हम आपके हिंदी गाने देख रहे हैं। बहुत हिंदी गानों में ठुमका लगा लिया। अब थोड़ा भोजपुरी में भी आइए और हमारे साथ गाने में ठुमका लगाकर अपना जलवा दिखाइए। वक्त और दिन आप बताइए हम चले आएंगे।"

वीडियो पोस्ट कर अक्षरा ने लिखा, "भोजपुरी गाना पे ठुमका लगावेके एगो चांस दे दी का? अक्षय कुमार के?" अक्षरा की पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। मनोरंजन जगत से लेकर कंटेंट क्रिएटर तक अभिनेत्री की पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, अभी तक अभिनेता अक्षय कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है।

अक्षय कुमारी की फैन-फॉलोइंग से आज हर कोई वाकिफ है। वहीं अक्षरा भी भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम हैं। उन्हें इंडस्ट्री की 'लेडी रॉकस्टार' और 'बिहार की शेरनी' भी कहा जाता है। वहीं, अक्षरा उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। अब देखना होगा कि अक्षय कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देते भी हैं या नहीं।

अक्षरा सिंह एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में अपने शानदार अभिनय और गायकी के लिए जानी जाती हैं। अभिनेत्री के गाने रिलीज होते रहते हैं। अभी हाल ही में उनका गाना 'चुम्मा लेला राजा जी' रिलीज हुआ था।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम

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