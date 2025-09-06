मनोरंजन

अक्षरा सिंह ने लाल जोड़े में दिखाया पारंपरिक अंदाज, फैंस बोले- 'बिलकुल दुल्हन लग रही हो'

Sep 06, 2025, 05:41 AM

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह हमेशा अपने अभिनय के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और अंदाज को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो हर नए पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब एक बार फिर अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी तस्वीर पोस्ट की है, जिसने उनके चाहने वालों का दिल जीत लिया है। इस बार उन्होंने एक पारंपरिक लाल जोड़े में खुद को पेश किया है और उनके चेहरे की मुस्कान हर किसी का ध्यान खींच रही है।

इस तस्वीर में अक्षरा पारंपरिक लाल रंग के भारी कढ़ाई वाले लहंगे में नजर आ रही हैं। उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा पहना हुआ है, जिस पर सुनहरे धागों से खूबसूरत कढ़ाई की गई है। उनके गले में सोने जैसा दिखने वाला हार है और कानों में झुमके उनकी सुंदरता को और भी निखार रहे हैं। बालों को उन्होंने सलीके से पीछे बांधा है और उसमें सफेद फूलों का गजरा लगाया गया है, जो पूरे लुक को एक शाही अंदाज दे रहा है।

चेहरे पर हल्का मेकअप, बंद आंखें और सुकून भरी मुस्कान उनकी शांति और आत्मविश्वास को दर्शा रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सदाबहार अदा।"

इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

कमेंट्स में एक फैन ने लिखा, "आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो",

दूसरे फैन ने लिखा, "रानी हो आप भोजपुरी इंडस्ट्री की।"

कुछ फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये किसी नए म्यूजिक वीडियो या फिल्म का लुक है और पूछ रहे हैं कि "क्या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है?"

वहीं कुछ तो सवाल कर रहे हैं, "कहीं ये आपकी शादी की तैयारी तो नहीं?"

इसके अलावा, कुछ फैंस ने 'हार्ट' इमोजी और 'फायर' इमोजी के जरिए अपने जज्बात जाहिर किए।

