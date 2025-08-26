अक्षरा सिंह की सादगी ने फिर जीता दिल, इंस्टाग्राम पर पिंक सूट में आईं नजर

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा अक्षरा सिंह आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। चाहे उनके गाने हों, फिल्मों की बातें हों या फिर उनका स्टाइलिश अंदाज, फैंस उन्हें हर रूप में काफी पसंद करते हैं।

अक्षरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अपनी नई-नई तस्वीरें और वीडियोज फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। मंगलवार को उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस उनकी सादगी के कायल हो रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरों में अक्षरा सिंह पिंक कलर के सूट में नजर आ रही हैं। सूट पूरा प्रिंटेड है, उस पर पत्तियां और फूल बने हुए हैं, जो देखने में बेहद ही प्यारा लग रहा है। उन्होंने माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई है, जो उनके लुक को और भी सुंदर बना रही है। कानों में झुमके और खुले बाल उनके ट्रेडिशनल अंदाज को खास बना रहे हैं। ये तस्वीरें किसी झील के किनारे खींची गई हैं, जहां अक्षरा बड़ी शांति और सादगी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, "सूट वाली सिंपलसिटी।"

अक्षरा सिंह का ये सिंपल लेकिन शानदार लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस उनके पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, 'आप तो परी लग रही हैं!'

दूसरे फैन ने लिखा, 'ये सादगी बहुत खास है, दिल छू गई!'

कुछ फैंस ने तो दिल और फायर वाले इमोजी से अपना प्यार जताया है।

एक यूजर ने लिखा, 'आपका हर अंदाज निराला है, ट्रेडिशनल लुक में भी आप गजब लगती हैं!"

कई लोग अक्षरा की मुस्कान की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "झील के पानी से भी ज्यादा साफ और सुंदर तो आपकी तस्वीर लग रही है!"

--आईएएनएस

पीके/एबीएम