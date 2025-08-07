मनोरंजन

Akanksha Puri New Song: म्यूजिक वीडियो ‘एक आसमान था’ रिलीज, अकांक्षा पुरी बोलीं- 'शानदार रहा अनुभव'

‘एक आसमान था’ में अकांक्षा पुरी और सनम जौहर की भावनात्मक केमिस्ट्री ने दर्शकों को छुआ।
Aug 07, 2025, 11:34 AM
मुंबई:  अभिनेत्री अकांक्षा पुरी का नया म्यूजिक वीडियो ‘एक आसमान था’ गुरुवार को रिलीज हो चुका है। पुरी के मुताबिक इसका रफ वर्जन सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे।

म्यूजिक वीडियो में अकांक्षा के साथ को-स्टार सनम जौहर हैं। वीडियो में थीम को शानदार अंदाज में पेश किया गया है। अकांक्षा ने कहा, “शुरुआत में मुझे थोड़ा डर था, क्योंकि मैं सनम से पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन, वह इतने सहज एक्टर हैं कि हमारी केमिस्ट्री तुरंत बन गई। लोग शायद यकीन न करें कि हम पहली बार शूटिंग के दौरान मिले!”

सनम अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में डांस से ज्यादा भावनात्मक तालमेल की जरूरत थी। अकांक्षा ने बताया, “यह गाना कोरियोग्राफी के बारे में नहीं, बल्कि भावनाओं को जोड़ने का था। हमारी केमिस्ट्री स्वाभाविक रूप से बन गई।”

अकांक्षा पहले भी इस प्रोडक्शन टीम के साथ ‘बरसातें अच्छी लगती हैं’ गाने में काम कर चुकी हैं। उनका अनुभव शानदार रहा। जब टीम ने उन्हें इस गाने के लिए संपर्क किया, तो वह तुरंत इससे जुड़ गईं।

उन्होंने कहा, “म्यूजिक वीडियो आपको अपनी स्टाइल और अभिनय की सीमाओं को आजमाने का मौका देते हैं। शूटिंग तेज और एनर्जेटिक होती है, जो दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाती है। मुझे गाने के ऑफर हमेशा उत्साहित करते हैं। यह लंबे फॉर्मेट के अभिनय या फिल्म में एक्टिंग से अलग अनुभव देता है।”

अकांक्षा ने 2013 में तमिल फिल्म ‘एलेक्स पांडियन’ से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म ‘कैलेंडर गर्ल्स’ से बॉलीवुड में कदम रखा।

साल 2017 में वह टीवी सीरियल ‘विघ्नहर्ता गणेश’ में माता आदि पराशक्ति के किरदार में दिखीं। वह रियलिटी शो ‘स्वयंवर : मीका दी वोटी’ की विनर भी रह चुकी हैं।

 

 

