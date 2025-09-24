Yogi Adityanath Film : 'अजेय' फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह ने की प्रशंसा

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने ग्रेटर नोएडा में धूम मचा दी है। भारी संख्या में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं।

फिल्म में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणादायक जीवन शैली और उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

जेवर से भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि यह फिल्म उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो राजनीति में समाज के विकास और कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं।

विधायक ने फिल्म के निर्माताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, "यह बहुत उम्दा फिल्म है। फिल्म 'अजेय' न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन की प्रेरक गाथा को दर्शाती है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देती है। यह फिल्म नौजवानों को प्रेरणा देती है, जो देश की राजनीति में इसलिए आए ताकि समाज सेवा, विकास और भ्रष्टाचार से लड़ सकें। मैं निर्माताओं को धन्यवाद देता हूं और भविष्य में भी ऐसी प्रेरणादायक फिल्में समाज के सामने आती रहें, ऐसी कामना करता हूं। "

फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग सिनेमाघरों में मौजूद रहे। दर्शकों ने फिल्म की कहानी, अभिनय और प्रस्तुति की सराहना की।

एक कार्यकर्ता ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, "यह बहुत अच्छी फिल्म है, परिवार के साथ इसे हर किसी को देखना चाहिए। फिल्म में सीएम के बचपन से मुख्यमंत्री बनने का जीवन दिखाया गया है। इसका दूसरा पार्ट भी बनाया जाना चाहिए। दूसरे पार्ट में हथियार तस्करों, लव जिहाद आदि को मिटाने में उनके योगदान को दिखाया जाना चाहिए, जिसमें हिंदू वाहिनी ने भी योगी जी का साथ दिया।"

फिल्म में अनंत जोशी ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके अलावा, भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', परेश रावल, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा जैसे कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है, जबकि संगीत मीत ब्रदर्स ने तैयार किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल फिल्मों में अपनी धुनों का जलवा दिखाया है।

इसकी कहानी लेखक शांतनु गुप्ता की चर्चित किताब 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' से प्रेरित है।