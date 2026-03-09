अजय देवगन और अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने टी20 विश्व कप जीतने पर इंडियन क्रिकेट टीम को दी बधाई

मुंबई, 8 मार्च (आईएएनएस) भारत ने तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर क्रिकेट जगत समेत सभी प्रशंसकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया।

जैसे ही हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाना शुरू किया, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड से बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई।

अजय देवगन ने ट्वीट किया, "इतने जोर से चिल्लाने से मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते बनी रहेगी! टीम इंडिया, आपने आज रात अरबों दिलों को गर्व से धड़का दिया है! एक बार फिर इंडिया चैंपियन!"

अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "विश्व कप घर लाने के लिए टीम इंडिया को बधाई।"

जीत का जश्न मनाते हुए एक वीडियो साझा करते हुए दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा, "इंडिया चैंपियन बन गया! जय हिंद!"

जीत के पल का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा करते हुए अनन्या पांडे ने लिखा, "हम चैंपियन हैं!"

परिणीति चोपड़ा ने भी टीम इंडिया के जश्न का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टा स्टोरीज पर अपलोड किया और लिखा, "हम यहां किस लिए हैं!!"

जूनियर एनटीआर ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, "हमारे 'मेन इन ब्लू' ने पूरे टूर्नामेंट में शांत, संयमित और दबदबे भरे प्रदर्शन के साथ ट्रॉफी को फिर से अपने नाम किया और इतिहास रच दिया... टीम इंडिया को बधाई। आज रात पूरा देश चैन से सोएगा।"

महेश बाबू ने आगे लिखा, "वाह!!! टीम इंडिया के दबदबे का शानदार उदाहरण, जिसने पूरे जोश के साथ 1.4 अरब दिलों के लिए ट्रॉफी जीती... सैमसन, अभिषेक, ईशान, दुबे, बुमराह, अक्षर और हर उस खिलाड़ी का बेहतरीन प्रदर्शन जिसने इसे अविस्मरणीय बनाया... टीम इंडिया को बधाई। देश के लिए इतिहास गौरव के पन्ने पलटता जा रहा है। जय हिंद।"

मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "टी20 विश्वकप 2026 जीतने पर टीम इंडिया को बधाई! पूरे टूर्नामेंट में दृढ़ संकल्प, जुनून और उत्कृष्ट टीम वर्क से भरा एक यादगार सफर। एक सचमुच यादगार जीत जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है! जय हिंद।"

अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल, सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख जैसे कई अन्य सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर अपडेट के जरिए टीम इंडिया की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की।

--आईएएनएस

एमएस/