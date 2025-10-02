अजय देवगन-काजोल का प्रोडक्शन हाउस अब कहलाएगा 'देवगन सिनेएक्स,' महानवमी पर ऐलान

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। महानवमी के पावन अवसर पर बॉलीवुड के फेमस कपल अजय देवगन और काजोल ने एक नई शुरुआत की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि अब उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम 'देवगन फिल्म्स' से 'देवगन सिनेएक्स' हो गया है।

मुंबई के सर्बोजनिन दुर्गा पंडाल में दुर्गा पूजा समारोह में इसका एक पोस्टर भी जारी किया गया। यहीं पर अजय देवगन और उनके परिवार ने इसका नया नाम लोगों के साथ साझा किया।

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दुर्गा उत्सव की दो तस्वीरें साझा कीं। पहली तस्वीर में अजय और काजोल अपने बैनर के नए नाम वाला एक बोर्ड पकड़े हुए हैं, और दूसरी तस्वीर में वह अपने परिवार के साथ फोटो क्लिक करवाते दिखाई दे रहे हैं।

काजोल ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "एक नया नाम, सिनेमा के लिए वही प्यार, पेश है देवगन सिनेएक्स।"

अजय देवगन अब तक कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तले काजोल की फिल्म 'मां' का निर्माण किया था।

फिल्म के प्रचार के दौरान काजोल ने आईएएनएस से एक निर्माता के रूप में अजय देवगन की व्यावहारिक सोच की सराहना की थी।

काजोल ने कहा था, "वह वास्तव में एक बहुत अच्छे नहीं बल्कि एक बेहतरीन निर्माता हैं। उन्होंने पटकथा लेखन से लेकर वीएफएक्स और संगीत तक, पूरी लगन से काम किया है और यह सुनिश्चित किया है कि वह हर चीज का हिस्सा हों और यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक रहे। यहां तक कि मार्केटिंग भी। तो हां, वह वास्तव में एक बहुत अच्छे निर्माता हैं।"

‘मां’ फिल्म के साथ काजोल ने तीन साल के लंबे अंतराल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की थी। विशाल फुरिया ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। हाल ही में, वह जियो हॉटस्टार की सीरीज 'द ट्रायल' के दूसरे सीजन में दिखाई दी थीं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम