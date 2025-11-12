अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का नया गाना 'आखिरी सलाम' रिलीज

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' जल्द ही सिनेमाघरों में नई कहानी के साथ धमाल मचाएगी। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'आखिरी सलाम' रिलीज कर दिया।

अभिनेत्री रकुल प्रीत ने इंस्टाग्राम पर गाने का वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने प्रशंसकों को जानकारी देते हुए लिखा, "आखिरी शायद सलाम ही मोहब्बत का जायज अंजाम होता है। 'आखिरी सलाम' रिलीज कर दिया गया है।"

इमोशनल सॉन्ग 'आखिरी सलाम' को अरमान मलिक ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल सागर भाटिया ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक कंपोज भी सागर भाटिया ने किया है।

गाने को प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। इसमें प्यार और तड़प को बखूबी दर्शाया गया है। वहीं, यह गाना हर उम्र के लोगों को पसंद आ रहा है।

गाने में एक-दूसरे से बिछड़ने के दुख को दिखाया गया है।

फिल्म की बात करें तो 'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा नए किरदारों को भी जोड़ा गया है, जिसमें आर. माधवन, गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, और इशिता दत्ता शामिल हैं।

फिल्म की कहानी में अजय देवगन के किरदार आशीष गर्लफ्रेंड आयशा के माता-पिता को रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में दर्शकों को प्यार, हंसी और पारिवारिक उलझनें देखने को मिलेंगी। इससे पहले फिल्म का एक गाना रिलीज हो चुका है।

यह फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय और रकुल के अलावा तब्बू भी मुख्य भूमिका में थीं।

