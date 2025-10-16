अजय देवगन की फिल्म 'गोलमाल 5' की दिसंबर में शूटिंग होगी शुरू

मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। फेमस निर्देशक रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल के पांचवें पार्ट का इंतजार लोगों को लंबे समय से है। इस फिल्म में फिर से अजय देवगन लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे।

पहले कहा जा रहा था कि इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। अब खबर आई है कि 'गोलमाल 5' की शूटिंग इसी साल गोवा में शुरू होगी। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "निर्देशक अभिषेक पाठक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहानी पहले दो भागों की तरह ही सटीक हो। टीम दिसंबर तक गोवा में शूटिंग शुरू करने और मार्च 2026 तक इसे पूरा करने की योजना बना रही है। करीना कपूर और अजय देवगन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोनों फिर से साथ दिखाई देंगे, इसे लेकर मेकर्स बहुत उत्साहित हैं। अन्य कलाकारों का चयन दिसंबर के अंत तक कर लिया जाएगा।"

कुछ समय पहले खबर आई थी कि गोलमाल-5 की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होगी क्योंकि इससे पहले रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम स्टारर राकेश मारिया की बायोपिक को पूरा करने में व्यस्त हैं। रोहित शेट्टी ने नवंबर 2024 में गोलमाल 5 बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वह जोरदार एक्शन में वापस आने से पहले गोलमाल की हल्की-फुल्की दुनिया में लौटने का इरादा कर रहे हैं।

‘गोलमाल’ सीरीज की शुरुआत 2006 में ‘गोलमाल: फन अनलिमिटेड’ से हुई थी और तब से इसके चार और पार्ट रिलीज हुए। अब इसके पांचवें पार्ट की तैयारी है। इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल प्ले करेंगे। फैंस इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं।

इस फिल्म के अलावा अजय देवगन के पास फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ भी है। यह 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें वह अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। फिल्म में आर. माधवन भी अहम रोल प्ले करते दिखाई देंगे।

अंशुल शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी तरुण जैन ने लव रंजन के साथ मिलकर लिखी है। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन, और अंकुर गर्ग इसके निर्माता हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम