मनोरंजन

Ajay Devgn Yug Birthday : जय देवगन ने युग को बताया अपना सबसे मजबूत आलोचक, बेटे के बर्थडे पर किया भावुक पोस्ट

अजय देवगन ने बेटे युग को गले लगाते हुए जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर लिखा भावुक संदेश।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 13, 2025, 01:56 PM
अजय देवगन ने युग को बताया अपना सबसे मजबूत आलोचक, बेटे के बर्थडे पर किया भावुक पोस्ट

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के बेटे युग का शनिवार को बर्थडे है। इस खास पल पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने अपने बेटे के प्रति प्यार और स्नेह को बयां किया।

अजय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अपने बेटे युग को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ अजय ने एक कैप्शन लिखा, "मेरा सबसे मजबूत आलोचक और मेरा सबसे कोमल कोना... जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे, तुमसे बहुत प्यार करता हूं।"

युग अजय देवगन और अभिनेत्री काजोल का छोटा बेटा है। दोनों की एक बेटी न्यासा भी है। अजय और काजोल अक्सर अपने बच्चों के साथ बिताए पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं।

इससे पहले काजोल ने बेटे के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे बेटे युग ने आज 15 साल पूरे कर लिए मेरी यही कामना है कि वह हमेशा अच्छा, दयालु और प्यारा बना रहे। उसका हर दिन खुशियों से भरा हो।"

युग के जन्मदिन पर अजय की यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है। फैंस ने इस पोस्ट पर जमकर प्यार बरसाया और युग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

एक फैन ने लिखा, "युग को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, अजय सर आपका प्यार देखकर दिल खुश हो गया।" वहीं, एक ने लिखा, "पापा-बेटे का यह प्यार अनमोल है।"

अजय के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' थी, जिसमें वह मृणाल ठाकुर के साथ नजर आए थे। उनकी अपकमिंग फिल्म 'धमाल-4' है, जो ईद साल 2026 में रिलीज होगी। फिल्म में अजय के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे स्टार नजर आएंगे।

इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म को टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक मिलकर कर रहे हैं।

 

 

Ajay DevgnYug DevgnKajolAjay Devgn InstagramAjay Devgn FamilyBollywood celebrity kidsbollywood news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...